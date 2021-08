"What If...?": Fecha y hora según tu país para ver el estreno de la serie de Marvel por Disney+. | Fuente: Marvel Studios

“What If...?”, centrada en un universo paralelo donde los superhéroes no son los que conocemos, llegará a nuestras pantallas por medio de Disney+ este miércoles 11 de agosto.

Esta serie titulada tal como la clásica serie de cómics de Marvel, contará con las voces de los actores que dieron vida a los personajes de las películas. Por esa razón, la próxima producción a estrenar cuenta con la última participación de Chadwick Boseman en el rol de Black Panther, el Rey T’Challa.

¿Qué pasaría si en vez de Steve Rogers fuera la agente Peggy Cater la primera supersoldado o si el Capitán América se hubiese convertido en un aterrador zombie? La ficción antológica de animación propone una serie de eventos paralelos a la historia original del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Conoce la fecha y hora según tu país para ver el estreno de “What If...?” por Disney+.

Fecha y horario para ver "What If...?"

El primer capítulo de la serie de Marvel, "What If...?”, se estrena este miércoles 11 de agosto a través de Disney Plus.

2:00 a.m. México, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua

3:00 a.m. Perú, Ecuador, Panamá y Colombia

4:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Zona Este de Estados Unidos

5:00 a.m. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo)

8:00 a.m. Reino Unido y Portugal

9:00 a.m. España, Italia, Alemania y Suecia

Las voces en "What If...?"

Cabe mencionar que los guionistas y animadores han gozado de mayor libertad creativa para crear el ritmo e historia de los personajes de "What If...?". Sin embargo esta nueva serie animada no contará con participación y voces de los actores Robert Downey Jr., Chris Evans, Tom Holland, Scarlett Johansson, Brie Larson y Elizabeth Olsen.

Sí estarán presentes las voces de Hayley Atwell (Peggy Carter), Angela Bassett (Ramonda), Paul Bettany (Visión), Chadwick Boseman (T'Challa), Josh Brolin (Thanos), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Benicio Del Toro (El coleccionista), Michael Douglas (Hank Pym), entre otros.

