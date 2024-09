Pixar revela fechas de estreno de 'Dream Productions' y 'Win or Lose', series spin-off de 'IntensaMente'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La fiebre IntensaMente sigue dando más sorpresas. Pixar acaba de revelar este martes las fechas de estreno de Dream Productions (Producción de sueños) y Win or Lose (Ganar o perder), las nuevas series spin-off del proyecto animado más taquillero de la historia con más de 1,687 millones de dólares en todo el mundo gracias a su segunda entrega cinematográfica este 2024.

Por medio de un video, subido a YouTube y demás plataformas digitales, se confirmó que Dream Productions, serie centrada en un estudio dentro de la mente de Riley y que produce constantes sueños, llegará al streaming por Disney Plus el próximo 11 de diciembre de 2024 con cuatro inéditos episodios derivados del largometraje IntensaMente.

“Bienvenido al cuartel, aquí es donde las emociones de Riley funcionan (…) Hay muchos recuerdos que necesitan un procesamiento adicional y los enviamos a la producción de sueños”, empieza diciendo Alegría (Amy Poehler) en el primer avance de un minuto difundido por Pixar.

Seguidamente, aparece un nuevo personaje púrpura que sería uno de los protagonistas de la serie Dream Productions. “Por favor, entre, lo guiaremos a través de nuestro proceso de cómo hacemos sueños”, expresa.

Asimismo, tres emociones nuevas entran a la habitación de Paula Persimmon, la directora del estudio. “Ese era el cuartel general. La sede les encantó”, sostuvo mientras Furia (Lewis Black) hacía una breve aparición crujiendo los dedos.

Nueva serie 'Dream Productions' llegará a Disney Plus el próximo 11 de diciembre. | Fuente: Pixar

Win or Lose, la nueva serie original de Pixar, se estrena el 2025

Por otro lado, Pixar también confirmó el estreno de Win or Lose (Ganar o perder), que presenta a Will Forte como la voz del entrenador de softbol Dan, para el 19 de febrero de 2025. Esta nueva serie original del estudio será transmitida en la plataforma de Disney Plus y contará con ocho episodios individuales para cada personaje.

“Una nueva serie original. Veo mucha gente que nos subestimó y saben que a veces hay que ganarse su respeto esta noche es nuestro momento para redimirnos más”, se escucha decir al personaje de Will Forte en el adelanto.

Win or Lose es creada, escrita y dirigida por Carrie Hobson y Michael Yates. La serie, inspirada en un personaje adulto de IntensaMente, se promociona como una de las novedades de Pixar para el 2025.

“Win or Lose revela cómo se siente realmente estar en el lugar de ocho personajes diferentes en la semana previa al gran juego (los niños inseguros, sus padres sobreprotectores e incluso un árbitro enamorado) con perspectivas increíblemente divertidas, muy emotivas y con una animación única”, describe la sinopsis oficial.

Nueva serie 'Win or Lose' estará disponible en Disney Plus a apartir del 19 de febrero de 2025. | Fuente: Pixar

IntensaMente 2, la película animada más taquillera de la historia

Ambas series de Pixar llegarán al streaming luego del éxito de IntensaMente 2, la película animada más taquillera de la historia y que logró superar a Frozen 2, que hasta hace poco mantenía el récord.

En 24 de julio Pixar informó a través de sus redes sociales que la película dirigida por Kelsey Mann recaudó, aquella vez, más de 1.460 millones de dólares en todo el mundo desde su estreno el pasado 14 de junio. En comparación con la segunda parte de Frozen que alcanzó 1.450 millones durante su estreno en 2019. Hasta la fecha, IntensaMente 2 viene recaudando más de 1,687 millones de dólares.

La secuela de IntensaMente no solo batió récords globales, sino que también se sitúa como la película de animación más lucrativa de The Walt Disney Company. Entre sus múltiples logros, destaca que es la película animada que más rápido ha superado la barrera de los 1.000 millones de dólares, al hacerlo en solo 19 días. Además, es la película más rentable de 2024 hasta la fecha.

Intensamente 2 también se volvió la más taquillera en la historia de Pixar al lograr recaudar más de 1,250 millones de dólares a nivel global, superando a Los Increíbles 2, filme que mantuvo la marca con 1,240 millones de dólares tras su estreno el 2018.

