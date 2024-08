'Frozen 3' ya tiene fecha de estreno en cines: Disney buscará batir otro récord mundial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Frozen estará de vuelta, pero no tan pronto como esperan muchos fanáticos y seguidores de la popular saga de animación. Disney dio a conocer que la tercera entrega del filme llegará a las salas de cine de Estados Unidos el próximo 24 de noviembre de 2027, esperando su llegada a Latinoamérica, incluido el Perú.

Cabe mencionar que noviembre es un mes muy concurrente para el estreno de la franquicia de Frozen. La primera película llegó a los cines el 27 de noviembre de 2013. Mientras que el segundo largometraje de Chris Buck y Jennifer Lee tuvo su emisión en la pantalla grande el 22 de noviembre de 2019.

“Después de Frozen 2, todavía tenemos algunas preguntas. Muchas preguntas, en realidad. Ahora, entenderán por qué necesitamos dos películas para contar esta historia”, manifestó Jennifer Lee en el Disney Entertainment Showcase donde, además, mostró el primer poster oficial de la película con Elsa montando a caballo acompañada de Anna y Olaf.

Anteriormente, Frozen 3 fue programado para estrenarse en el 2026. Sin embargo, Walt Disney Animation Studios decidió retrasar un año su estreno a una fecha muy cercana al Día de Acción de Gracias en Norteamérica, esperando conseguir récords en la industria.

¿Frozen 4 en marcha?

Disney no descansa. La compañía busca llevar a los cines la cuarta entrega de Frozen. Fue Bob Iger, director general de Disney, quien indicó que, aparte de la tercera película, también podría estar en marcha Frozen 4, con el objetivo de ampliar el éxito de la franquicia.

"Voy a dar una pequeña sorpresa, Frozen 3 está en marcha y podría estar en marcha Frozen 4 también, (pero) no tengo mucho más que decir al respecto por ahora", declaró el ejecutivo durante una entrevista para Good Morning America, en noviembre del año pasado.

Del mismo modo, sostuvo que Jennifer Lee, la creadora y guionista detrás de las anteriores entregas, se encuentra inmersa en la producción.

Las declaraciones del representante de Disney se dieron en el marco del décimo aniversario del estreno de la película original de Frozen, que se convirtió en una de las más lucrativas de la historia del cine, recaudando más de 1 280 millones de dólares en taquilla a nivel internacional.

'Frozen 2' logró recaudar más de 1.450 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. | Fuente: Disney Pictures

¿Cuáles son los éxitos de las dos películas de Frozen?

La primera película de Frozen fue el primer éxito de la franquicia. El filme, que cuenta con las voces de Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff, Santino Fontana y Josh Gad, fue ganador de dos premios Oscar en las categorías Mejor Película Animada y Mejor Canción Original, con el tema Let It Go.

Por su parte, Frozen 2 ganó dos premios Annie y un reconocimiento por sus efectos visuales. Además de una nominación a la Academia como Mejor Canción Original, por Into the Unknown.

Hasta hace poco, Frozen 2 era la película animada más taquillera de la historia, con una recaudación de 1 450 millones de dólares desde su estreno, en 2019. Ahora, dicha nominación se la llevó el filme exitoso de Pixar, IntensaMente 2, que ya tiene más de 1 597 millones de dólares.

Bob Iger, director ejecutivo de Disney, anunció que se está trabajando una cuarta entrega de Frozen. | Fuente: Disney Pictures

'Frozen 3' llegará a las salas de cine el próximo 24 de noviembre de 2027.Fuente: Disney Pictures

