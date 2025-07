'El clan Olimpia': de qué trata y dónde ver la serie con Zaira Romero, inspirada en la historia de su madre

La serie de ficción, inspirada en hechos reales, está dirigida por Gracia Querejeta, Violeta Salama y Claudia Pedraza, y protagonizada por Zaira Romero.

Una historia de familia, ambición, narcotráfico, lucha y poder. Disney+ acaba de estrenar El clan Olimpia: una historia de redención, una serie de ficción inspirada en hechos reales. La primera temporada, dirigida por Gracia Querejeta, Violeta Salama y Claudia Pedraza, cuenta con seis episodios ya disponibles en la plataforma.

Protagonizada por Zaira Romero (Vestidas de azul), la serie narra la historia de su propia madre. La premisa recuerda, en ciertos aspectos, a Breaking Bad: una mujer, madre y esposa, que comienza vendiendo hachís en su barrio para sostener a su familia, y acaba convertida en una de las mayores traficantes del país.

En una entrevista con Sensacine, la actriz confesó: "Mi mayor miedo era acabar imitándola, y no quería eso". También comentó: "Mi madre la ha visto completa y ha quedado enamorada. La historia está ficcionada, no es un retrato exacto de su vida, solo está inspirada en ella. Eso le gustó mucho, porque no quería verse reflejada al cien por cien. Para ella habría sido muy difícil revivir todo lo que pasó".

La serie 'El clan Olimpia' tiene 6 episodios y ya está disponible para ver en Disney+ desde el 9 de julio.Fuente: Disney+

¿De qué trata El clan Olimpia?

Cuando a su marido le diagnostican cáncer, Olimpia (Zaira Romero) comienza vendiendo hachís en su barrio para mantener a flote a su familia. Lo que empieza como un negocio de supervivencia pronto la empuja al tráfico internacional de cocaína, con el objetivo de reunir el dinero necesario para llevar a su esposo a una clínica en Estados Unidos.

Junto a su socio, el “Moreno”, Olimpia asciende rápidamente en este mundo, estableciendo vínculos con cárteles colombianos y la mafia napolitana. Pero su familia, con raíces en el comercio ambulante, jamás aceptaría que se dedique a esa vida. Obligada a ocultar su doble rol, construye una red de mentiras que poco a poco empieza a tambalearse.

El elenco de 'El clan Olimpia' incluye a Tamara Casellas, Juan Carlos Vellido, Juan Pablo Raba, Mina El Hammani y María de Nati.Fuente: Disney+

¿Quiénes actúan en El clan Olimpia?

El reparto principal incluye a:

Zaira Romero

Tamara Casellas

Juan Carlos Vellido

Joel Bosqued

Daniel Ibáñez

Mina El Hammani

Juan Pablo Raba

María de Nati

Reparto secundario:

Carlota Gurpegui

Jorge Perugorría

Eider Uribe

Zaira Romero y Joel Bosqued protagonizan 'El clan Olimpia', serie donde interpretan a una pareja marcada por la enfermedad y el narcotráfico.Fuente: Disney+

¿Cuándo se estrenan los episodios de El clan Olimpia?

Episodio 1: Vamos a ser muy grandes – 9 de julio de 2025

Vamos a ser muy grandes – 9 de julio de 2025 Episodio 2: No es cosa de mujeres – 9 de julio de 2025

No es cosa de mujeres – 9 de julio de 2025 Episodio 3: Por mis muertos – 9 de julio de 2025

Por mis muertos – 9 de julio de 2025 Episodio 4: Lo que no tiene arreglo es una mentira – 9 de julio de 2025

Lo que no tiene arreglo es una mentira – 9 de julio de 2025 Episodio 5: Vas a ser muy grande – 9 de julio de 2025

Vas a ser muy grande – 9 de julio de 2025 Episodio 6: Si tienes un problema... – 9 de julio de 2025

Zaira Romero contó que su mayor miedo era imitar a su madre: “No quería hacer una copia”. Fuente: Disney+

¿Dónde ver El clan Olimpia?

Los seis episodios de El clan Olimpia: una historia de redención están disponibles desde el 9 de julio exclusivamente en Disney+.

Mira el tráiler de El clan Olimpia a continuación...

