'El juego del calamar 2' sigue rompiendo récords: es la tercera temporada más vista de Netflix

La segunda entrega de El juego del calamar ha superado los 152 millones de vistas, consolidándose como la tercera temporada más vista de Netflix. La plataforma ya confirmó una tercera parte para 2025.

Todo un fenómeno surcoreano. Con 152.5 millones de vistas, El juego del calamar 2 se ha consagrado como la tercera temporada más vista en la historia de Netflix, superada solo por la primera temporada de la serie (265 millones) y la comedia oscura Wednesday (252 millones).

► “Emociona, pero deja más preguntas que respuestas": las críticas sobre el El juego del calamar 2

A solo cuatro días de su estreno, el 26 de diciembre, la serie alcanzó 68 millones de vistas, convirtiéndose en el debut más exitoso de una serie en la plataforma. En su segunda semana, los números continuaron creciendo: 126.2 millones de vistas en 11 días, una marca que ningún otro show ha logrado en tan poco tiempo.

El éxito continuó con El juego del calamar 2 ocupando el primer puesto en la lista de series no inglesas más vistas por otra semana, mientras que la temporada original, lanzada en septiembre de 2021, reapareció en el listado para situarse en el tercer puesto.

En cuanto a las series en inglés, Missing You, de Harlan Coben, lideró la lista con 15.2 millones de vistas, seguida de American Primeval y Fights, Camera, Action. En el apartado de películas, Carry-On se mantiene firme en el puesto 2, detrás de The Secret Life of Pets 2.

Lee Jung-jae, Gong Yoo y Wi Ha-joon regresan al elenco, junto a nuevas caras que enriquecen la serie.Fuente: Netflix

¿De qué trata El juego del calamar 2?

La historia de El juego del calamar 2 continúa tres años después de que Gi-hun ganara la primera temporada. Ahora con una nueva resolución, decide regresar al torneo, donde enfrentará nuevos desafíos de vida o muerte, con un premio de ₩ 45.6 mil millones.

Los críticos elogian los giros narrativos, aunque algunos cuestionan su frescura respecto a la primera entrega.Fuente: Netflix

¿Qué dice la crítica sobre El juego del calamar 2?

"Retorcida, emocionante, un deleite distópico". Así describen algunas reseñas la segunda temporada de El juego del calamar, cuya primera temporada rompió récords como la serie más vista de la historia de Netflix. Sin embargo, a pesar del hype generado por su regreso, las opiniones sobre los nuevos episodios están lejos de ser unánimes.

En Rotten Tomatoes, El juego del calamar 2 registra un 84 % de reseñas positivas y una calificación promedio de 7.3/10, una ligera caída respecto al 90 % que recibió la primera temporada. Por su parte, en Metacritic, la serie obtuvo 62/100, colocándola en la categoría de críticas "generalmente favorables", aunque también por debajo de los 69 puntos de su predecesora.

La tercera temporada de 'El juego del calamar' promete resolver los enigmas que dejó el impactante final.Fuente: Netflix

¿Cuándo se estrena El juego del calamar 3?

Netflix ha confirmado que El juego del calamar tendrá una tercera temporada, la cual se estrenará en 2025. El primer póster oficial ya fue compartido y la historia continuará directamente después de los eventos de la segunda temporada, que dejó a los fans con ansias por saber el destino de Seong Gi-hun, el jugador 456.

