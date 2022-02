“Érase una vez... pero ya no” estrenó un alucinante tráiler oficial

Cada vez está mas cerca el estreno de la nueva producción de Netflix, “Érase una vez... pero ya no”, este 11 de marzo. Para ir calentando motores, la plataforma de streaming acaba de lanzar el primer tráiler de esta serie musical, que será protagonizada por el colombiano Sebastián Yatra, y las españolas Nia Correia y Mónica Maranillo.

Este “anticuento de hadas”, como lo ha llamado su propio creador Manolo Caro ("La casa de las flores"), cuenta la historia de dos amantes, Sebastián Yatra y Mónica Marnillo, que fueron separados trágicamente. Ellos deben encontrarse en otra vida, para romper el hechizo que cayó sobre el excéntrico pueblo medieval donde se conocieron, pero en el camino estará el personaje de Nia Correia.

Como puede verse en el tráiler, la serie tiene un trato visual muy pintoresco: escenografías surrealistas, trajes exuberantes y personajes de lo más disparatados. A veces da la impresión de que hubiese una sobreposición del tiempo pasado y el presente; de magia y realidad. Un trabajo de arte realmente sorprendente.

"Es lo más honesto que he hecho como autor. Por los tiempos que estamos viviendo, tenía la necesidad de divertirme, enloquecer, cantar, bailar, reír y esto es lo que 'Érase una vez… Pero ya no' ofrece. Estoy muy contento de volver a la comedia hilarante que me ha dado tantas satisfacciones y creo que el público que ha seguido mi trabajo entenderá de lo que hablo en los primeros minutos de la serie", declaró Manolo Caro días atrás en un comunicado distribuido por Netflix.

Los protagonistas “Érase una vez... pero ya no”

Como ya mencionamos, “Érase una vez... pero ya no” está protagonizada por tres músicos. El colombiano Sebastián Yatra, que viene cosechando triunfos en la música en habla hispana; incluso recientemente ha sido nominado al Oscar 2022 por su interpretación de “Dos Oruguitas”, canción que forma parte de la banda sonora de la película “Encanto”.

En tanto, Mónica Maranillo es una cantante catalana, que salto a la fama en el 2017, tras su participación en “La Voz Kids”, donde llegó hasta las últimas fases como parte del equipo de David Bisbal. Por su parte, Nia Correia es una cantante proveniente de Gran Canaria, que se hizo conocida cuando, en el año 2020 ganó el programa Operación Triunfo.

Completan el elenco Rossy de Palma("Mujeres al borde de un ataque de nervios"), Asier Etxeandia ("Dolor y gloria"), Mariola Fuentes ("Alguien tiene que morir"), Itziar Castro ("Vis a Vis"), la actriz chilena Daniela Vega ("Una mujer fantástica") y la mexicana Mariana Treviño ("Club de Cuervos"), entre otros.

