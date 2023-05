'Euphoria': ¿cuándo se estrenará la temporada 3 en HBO Max?

Malas noticias para los fanáticos de “Euphoria”. La tercera temporada de la famosa serie de HBO Max no tendrá un estreno pronto. Para esta parte de la historia habrá un salto temporal a nivel narrativo y, ahí como sucederá en la trama, también lo será en la vida real.

Los responsables aún no tienen los guiones acabados por lo que este es uno de los motivos por lo que el rodaje, que iba a comenzar en junio de este año, aún no ha comenzado. Como se recuerda, la segunda parte sufrió retrasos por la pandemia, pero esta vez, se verá interrumpido por la huelga de guionistas.

Por ese motivo, Francesca Orsi, responsable de los contenidos de la plataforma de streaming, reveló a Deadline que espera que la tercera temporada de “Euphoria” se estrene en el 2025 en HBO Max con algo de suerte.

“Euphoria es uno de los que habíamos comenzado a escribir junto con la postproducción de 'The Idol', pero en este punto, no tenemos innumerables guiones. No podemos comenzar a filmar, por lo que la entrega de ese programa, idealmente en 2025, se determinará cuando podamos retomar con Sam, quien en este momento está ocupado y solo está terminando las publicaciones de 'The Idol'”, dijo.

¿De que tratará la temporada 3 de ‘Euphoria’?

A pesar de que aún los guiones no están terminados, Zendaya tiene una idea de qué es lo que podría pasar con Rue en los siguientes episodios: “Rue quiere estar aquí y depende de ella ahora. Realmente espero que podamos explorar su vida en el futuro, más cerca del otro lado y su camino hacia la sobriedad", comentó para Variety.

Asimismo, Maude Apatow, quien le da vida a Lexi, asegura que no sabe nada, pero tiene curiosidad: “Hemos escuchado rumores, pero casi nada”. De la misma manera, Angus Cloud, el intérprete de Fezco, sostuvo: “Definitivamente no estoy seguro de qué esperar de Fezco, pero conociendo a Sam, será bueno”, dijo en referencia al guionista.

Barbie Ferreira no formará parte de 'Euphoria 3'

Hasta el momento no se conoce mucho sobre la tercera temporada de “Euphoria”; sin embargo, sí se sabe que la actriz Barbie Ferreira no formará parte de la continuación de la historia de HBO Max.

Con un mensaje en sus redes sociales y con una imagen realizada por Hunter Schaffer, ‘Jules’ en la serie, reveló que dará un paso al costado y no se pondrá nuevamente en la piel de Katherine Hernández.

Hasta el momento, no se sabe por qué Barbie Ferreira se retira de “Euphoria”, tampoco la producción ha comunicado su salida.

“Tras cuatro años teniendo que encarnar al personaje más especial y enigmático, Kat, tengo que decir un muy lacrimoso adiós. Espero que muchos de ustedes pudieran ver en ella como yo lo hice y que ella les trajera alegría al ver su viaje hacia el personaje que es hoy. Puse todo mi cuidado y amor en ella y espero que ustedes lo hayan sentido así. Te amo, Katherine Hernández”, se lee en su mensaje.

Como se recuerda, Katherine Hernández fue un personaje regular en la historia de “Euphoria”, ya que era parte del grupo de amigas de Rue (Zendaya). Ahora, los guionistas tendrán que ver cómo suplirán este papel.