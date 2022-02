"Futurama" tendrá una nueva temporada para la plataforma Hulu. | Fuente: IMDB / "Futurama"

Fue un fenómeno a fines de los años 90. "Futurama", la serie animada de ciencia ficción creada por David X. Cohen y Matt Groening, regresa con nuevos episodios para la plataforma de 'streaming' Hulu, según reveló el mismo servicio.

El 'revival' de la ficción para adultos tendrá 20 capítulos, de acuerdo con la revista Variety, y contará con varios miembros del elenco original, como Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr y David Herman.

Asimismo, se espera que John DiMaggio, quien daba la voz al robot Bender, pueda sumarse al proyecto, que estará liderado por Cohen y Groening. La nueva etapa de "Futurama" empezará a producirse este mes de febrero a fin de estrenarse en 2023.

“Estoy encantado de tener otra oportunidad de pensar en el futuro… o realmente en cualquier otra cosa que no sea el presente”, aseguró Cohen. "Es un verdadero honor anunciar el regreso triunfal de ‘Futurama’ una vez más antes de que nos cancelen abruptamente nuevamente”, acotó Groening.

"Futurama", su segundo retorno

La historia de "Futurama" transcurre en el año 2999 y se centra en Philip Fry, un repartidor de pizzas que fue congelado de manera accidental mil años atrás y se despierta en un futuro en el que puede iniciar una nueva vida y tener nuevos amigos, como la extraterrestre tuerta Leela y el robot Bender.

El 'revival' de la serie que se estrenará en Hulu el próximo año es la segunda vez que el programa vuelve desde su estreno en 1999. Luego de cuatro temporadas en Fox, la historia fue acogida por Adult Swim en Cartoon Network y hasta se produjeron cuatro cintas que luego se emitieron como una quinta temporada en Comedy Central.

Por ello, para Craig Erwich, presidente de Hulu Originals, colocar a "Futurama" en el servicio de 'streaming' fue toda una oportunidad que no podían desaparovechar. "Esta serie icónica ayudó a allanar el camino para el éxito de la animación para adultos desde su lanzamiento inicial", dijo.

"Esperamos que Matt y David continúen allanando el camino y estableciendo aún más a Hulu como el principal destino para los fanáticos del género", agregó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.