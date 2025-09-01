'Harry Potter' en HBO: Warwick Davis vuelve a Hogwarts como el profesor Flitwick y se suman nuevos actores

La serie para streaming de Harry Potter en HBO sigue ampliando su reparto con rostros nuevos y el regreso de un actor emblemático de las películas.

La esperada serie de Harry Potter que prepara HBO sigue dando sorpresas. Esta vez, el anuncio llega con un rostro muy familiar: Warwick Davis. El actor británico, de 55 años, recordado por interpretar al profesor de Encantamientos Filius Flitwick en las ocho películas originales, retomará el papel en la nueva adaptación a estrenarse en 2026.

Con este regreso, Davis se convierte en el primer actor en repetir a su mismo personaje del Mundo Mágico tanto en el cine como en la serie. Aunque en las películas también encarnó al duende Griphook, en esta ocasión solo dará vida a Flitwick. El banquero de Gringotts estará a cargo del actor Leigh Gill.

“Hogwarts siempre ha tenido un lugar muy especial en mi corazón”, escribió Davis en sus redes sociales tras confirmarse la noticia. “Cuando me puse por primera vez la túnica del profesor Flitwick, hace tantos años, jamás imaginé el viaje en el que este personaje —y el mundo mágico— me llevarían. Gracias a todos los fans que han mantenido viva la magia”.

Davis, además de actor, es comediante, presentador y productor. Su trayectoria abarca títulos como Willow (1988) y franquicias icónicas como Star Wars, The Leprechaun y Harry Potter. También ha participado en producciones como Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspian (2008), Jack el cazagigantes (2013) y Maléfica: Dueña del mal (2019).

Más profesores y estudiantes en Hogwarts

El anuncio se realizó el lunes 1 de septiembre —fecha simbólica para los seguidores de la saga, ya que marca el inicio de clases en Hogwarts— a través de las redes sociales de la producción.

En esa misma publicación se confirmó el ingreso de nuevos profesores: Sirine Saba como la profesora de Herbología Pomona Sprout, Richard Durden como el fantasma Cuthbert Binns y Bríd Brennan como la enfermera Madam Poppy Pomfrey.

En cuanto a los estudiantes, Elijah Oshin interpretará a Dean Thomas, mientras que Finn Stephens y William Nash darán vida a Vincent Crabbe y Gregory Goyle, los inseparables compañeros de Draco Malfoy, personaje que en esta nueva versión será interpretado por Lox Pratt.

Warwick Davis también interpretó al duende Griphook en las películas de 'Harry Potter'.Fuente: Warner Bros.

Las nuevas caras del mundo mágico

Semanas atrás, HBO había confirmado otros fichajes para la serie. Entre ellos, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey como la profesora Rolanda Hooch y Anton Lesser como el fabricante de varitas Garrick Ollivander. Asimismo, los gemelos Tristan y Gabriel Harland encarnarán a Fred y George Weasley, Ruari Spooner interpretará a Percy y Gracie Cochrane será Ginny.

Estos anuncios se suman a la revelación del nuevo trío protagonista, presentada en mayo: Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) y Alastair Stout (Ron Weasley). La noticia se dio con una imagen que imitaba la carta de aceptación a Hogwarts: “Estimados Sr. Potter, Srta. Granger y Sr. Weasley: Nos complace informarles que tienen una plaza en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería”.

Un mes antes ya se habían confirmado parte de los adultos del reparto: John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Hagrid. También figuran Luke Thallon (profesor Quirrell) y Paul Whitehouse (Argus Filch).

En junio, más nombres se unieron al proyecto: Katherine Parkinson será Molly Weasley, Johnny Flynn interpretará a Lucius Malfoy y Lox Pratt encarnará a Draco. Por su parte, los tíos Dursley estarán a cargo de Bel Powley (Petunia) y Daniel Rigby (Vernon).

¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter?

HBO Max confirmó que la nueva adaptación de Harry Potter llegará en 2027. Según Variety, el rodaje de la primera temporada se extenderá hasta el otoño de 2026, con una breve pausa antes de iniciar la producción de la segunda entrega.

