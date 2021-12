Hawkeye: un gran villano de Marvel se une a la serie de Disney+ | Fuente: Disney+ | Marvel

Tras una larga espera, Marvel Studios por fin hizo realidad el sueño de muchos fanáticos de Hawkeye. El nuevo capítulo de la serie trajo de regreso a uno de los villanos más queridos del MCU, una grata sorpresa que ha generado miles de reacciones entusiastas y cientos spoilers en las redes sociales.

Este miércoles, Disney+ liberó "Ronin", nombre del quinto capítulo de la serie, cuya primera temporada entró a su recta final. El inicio tuvo un segmento dedicado a Yelena Belova, que luego de ser desintegrada por el chasquido de Thanos, cae en desesperación por tener contacto con Natasha Romanoff, su hermana.

Sin embargo, el momento cumbre del episodio llegó en los minutos finales con la aparición de Kingpin, el icónico personaje que interpreta el actor Vincent D'Onofrio. Este primer vistazo del villano no ocurrió en una escena completa, sino a través de una imagen que Kate Bishop tenía guardada en su celular y que alertó de sobremanera a Clint Barton.

Lo preocupante es que la foto refleja una clara complicidad entre Kingpin y Eleanor Bishop, madre de Kate Bishop, quien ahora deberá descubrir lo que encierra esa misteriosa conexión. Por el momento, sólo queda esperar que este emocionante desenlace se resuelva en el próximo capítulo.

Luego de esta esperada aparición, es probable que Hawkeye abra nuevas puertas para otras historias alucinantes con personajes que muchos anhelan ver. Lo cierto que el regreso de Kingpin demuestra la importancia que lo realizadores deben darle a los deseos y solicitudes de los fanáticos.

