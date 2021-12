"Alf", la famosa 'sitcom' de los años ochenta, está ahora disponible en HBO Max. | Fuente: NBC

Cuatro temporadas, un total de 99 episodios: "ALF", la famosa sitcom ochentera que mostró las aventuras terrestres de un extraterrestre del planeta Melmac, aterrizó este mes de diciembre en la plataforma HBO Max luego de permanecer inédita en el 'streaming' en Latinoamérica.

Así, los usuarios de este servicio que revisen su catálogo podrán ver no solo las cuatro entregas de la serie, sino también un especial navideño que resulta ideal por estas fechas. Risas y momentos divertidos promete este clásico de la pantalla chica que se estrenó en 1986.

A lo largo de cuatro años, "ALF" se emitió a través de la señal de NBC hasta que un 24 de marzo de 1990 salió del aire. Hace tres años, Warner Bros. tuvo planes de desarrollar un reinicio de la producción, con una trama que traería al famoso alien de regreso a la Tierra.

Para mala suerte de los fans, el proyecto se canceló a fines de 2018. Pero a cambio, tienen todos los capítulos de "ALF" en HBO Max, y también el de otro éxito ochentero como "El príncipe del rap", que próximamente tendrá una nueva versión.

HBO Max en los Globos de Oro 2022

Con las nominaciones de los Globos de Oro 2022 ya anunciadas, se sabe que son varias las producciones que aspiran a un galardón las que están disponibles en las plataformas de 'streaming'. Al igual que sus rivales, HBO Max tiene varios títulos en la competencia.

El mayor éxito del servicio es "Succession", la serie de drama y comedia negra sobre la poderosa familia Roy, que encabeza las nominaciones televisivas al estar presente en cinco postulaciones, incluida la de Mejor serie dramática.

Otras ficciones nominadas a estos premios que el público puede ver en HBO Max son "Dune" (con tres candidaturas), "Hacks" (2 nominaciones), "Mare of Easttown" (2 nominaciones), "In Treatment" (1 nominación) e "Insecure" (1 nominación).

También están disponibles "Scenes From a Marriage" (2 nominaciones por las actuaciones de sus protagonistas Oscar Isaac y Jessica Chastain) y "White Lotus", que compite en la categoría de Mejor actriz de reparto gracias a la intérprete Jennifer Coolidge.

