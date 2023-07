HBO Max: estos son los estrenos en series y documentales para julio 2023

HBO Max renueva su catálogo con nuevas series, documentales y ficciones en julio de 2023, como nos tiene acostumbrados. En este mes, resaltan el estreno de la película 'Spencer' que nos llega a mostrar el dilema interno que sufre la princesa Diana que ocupa una posición muy privilegiada a la vez de compleja y no deseada.

Además, también habrá documentales como 'Última llamada: el asesino en serie de la Nueva York queer'. Contará cómo Richard Rogers atacó a la comunidad gay de la ciudad de Nueva York y evadió un sistema de justicia penal corrupto.

Entérate en la siguiente nota cuáles son los estrenos de la plataforma de HBO Max para julio 2023.

Series

6 de julio

Shaun White: La última ronda - docuserie

Días de gallos - temporada 2

7 de julio

Se busca millonario

9 de julio

El jardín de bronce - temporada final

10 de julio

Última Llamada: El asesino en serie de la Nueva York Queen - docuserie

Círculo cerrado

14 de julio

Time Zone

19 de julio

Smartlees: De gira - docuserie

¿Qué comemos? Con Zooey Deschanel

20 de julio

Superpowered: The DC Story

21 de julio

Mapa - temporadas 1 y 2

25 de julio

El chico de oro

27 de julio

Harley Quinn - temporada 4

28 de julio

Tennage Euthanasia - temporada 2

29 de julio

How to With John Wilson - temporada 3

Películas

1 de julio

Spencer

