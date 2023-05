'Succession' llegó a su fin: el creador confesó estar triste tras el último capítulo de la serie

La cuarta temporada de “Succession” llegó a su fin. Esta serie ha marcado un antes y un después en HBO Max ya que se ha posicionado como la favorita del público por su historia. Por ello, para darle cierre a la trama, el creador aseguró estar triste porque se acabó.

En el 2018, Jesse Armstrong comenzó este viaje y no paró hasta cuatro años después. “Se siente perverso terminarla porque ha sido increíblemente significativa. Amo a este elenco, trabajar con el equipo y con mis compañeros escritores. He tenido algunos de los momentos más felices de mi carrera estando en el salón de guionistas, escribiendo junto a ellos. Soy una especie de romántico, realmente. Me gusta el ambiente familiar y las relaciones que tenemos entre todos”, dijo.

Gracias a la gran acogida que ha tenido “Succession”, HBO Max ofreció un contenido exclusivo donde el creador de la serie reflexiona sobre el último capítulo.

“Pero una de las pocas cosas en las que puedo ser realmente duro es protegiendo la serie, su integridad. Mientras más lo discutíamos (el final de Succession), más claro era que tenía que ser con la secuencia de la muerte de Logan (Roy), la competición entre vender (el imperio empresarial) o no, junto con la elección (presidencial, dentro de la historia), y el funeral, terminando con la producción. Una vez que lo tuve claro, no surgieron dudas al respecto. Tuve mucha tristeza. Pero fue tipo: ‘Está bien. Así es como debe ser’", agregó.

Los personajes de la serie están sumergidos en cómo los intereses personales chocan con una idea de familia. Se muestra muchas encrucijadas, conflictos, personajes involucrados y un destino inevitable. Las cuatro temporadas están disponibles en HBO Max.

¿'Succession' tendrá temporada 5?

Si bien hay algunos aspectos de la serie de HBO Max que pueden desencadenar una quinta temporada, la producción anunció que no irán más allá. Jesse Armstrong, creador de “Succession”, lo confirmó para The New Yorker.

“Podríamos haberlo dicho (que se acababa la serie) tan pronto como lo decidí, casi cuando la estábamos escribiendo. (También) podríamos haberlo anunciado al final de la temporada. Pero definitivamente (esta cuarta temporada) es el final. Nunca pensé que (Succession) podría continuar para siempre. El final siempre ha estado presente en mi mente y le dije al elenco: ‘No estoy cien por cien seguro, pero creo que esto es todo’”, contó.

En el mundo de las series, lo recomendable es que no pasen las cinco temporadas porque podría cansar al público, a pesar de que no es una regla absoluta, muchos directores y creadores creen que es lo mejor por lo que 'Succession' es prueba de ello.