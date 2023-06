Lily-Rose Depp dice no sentirse incómoda con desnudos en 'The Idol': "Nunca me interesó hacer algo puritano"

‘The Idol’ sigue siendo la serie más polémica del momento debido a su contenido altamente erótico que tiene a Lily-Rose Deep y a ‘The Weeknd’ como sus protagonistas. Precisamente, la hija de Johnny Depp aseguró sentirse cómodas con las escenas de desnudo que hace en la serie de HBO Max, que ya tiene programado su final para este 2 de julio.

En una entrevista para la revista Vogue Australia, Lily-Rose Depp dijo que la desnudez que muestra en ‘The Idol’ es intencional dejando en claro su aprobación del contenido de la serie que ya tiene cuatro semanas en su emisión.

“Para mí todo el personaje, el espectáculo y su arco fue realmente una colaboración de principio a fin. Sabemos que estamos haciendo algo provocativo y no estamos rehuyendo a eso. Es algo que sabía que me proponía hacer desde el principio. Nunca me interesó hacer algo puritano. Está bien si este espectáculo no es para todos. Creo que ese es el mejor arte”, declaró.

'The Idol' es criticada por sus escenas de desnudos y alto contenido sexual. | Fuente: Instagram (lilyrose_depp)

En ese sentido, la actriz de 24 años dijo que nunca se había sentido “más respetada y segura en el set” con su personaje de Jocelyn en ‘The Idol’.

"Cuando se trata de la desnudez y la naturaleza atrevida del papel, para mí eso fue realmente intencional. Eso fue muy importante para mí y algo que me emocionaba hacer. No tengo miedo de eso. Creo que vivimos en un mundo altamente sexualizado. Creo que es algo interesante para explorar”, añadió.

‘The Idol’ confirma su último capítulo para el 2 de julio

‘The Idol’ emitirá su quinto y último capítulo el próximo 2 de julio acabando así con una secuencia de escenas de sexo, drogas y conflictos que generó polémica por su alto contenido gráfico.

Según TVLine, fuentes cercanas a la producción de ‘The Idol’ confirmaron que la serie acabará con cinco episodios y no con los seis que estaba programado en un primer momento.

The Weeknd y Lily-Rose Depp protagonizan la polémica serie de HBO Max 'The Idol'. | Fuente: Instagram (lilyrose_depp)

'The Idol': ¿de qué trata la serie de HBO Max?

´The Idol' narra la historia de Jocelyn, una joven cantante, interpretada por Lily-Rose Depp (hija del reconocido actor Johnny Depp), que busca convertirse en una superestrella del pop y que en su camino se encuentra con Tedros, interpretado por el cantante ‘The Weeknd’, un artista famoso y líder de una secta secreta en Los Ángeles.

En su primer capítulo, ‘The Idol’, creada en colaboración con Reza Fahim y Sam Levinson (responsable del éxito de Euphoria), ha sido cuestionada debido a las escenas de sexo entre sus protagonistas, además de mantener la superficialidad en la historia.