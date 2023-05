HBO Max: estos son los estrenos en series y documentales para mayo de 2023

HBO Max renueva su catálogo con nuevas series, documentales y ficciones en mayo de 2023, como nos tiene acostumbrados. En este mes, resaltan el estreno de los nuevos episodios de series como 'Love and Death', así como el estreno de la tercera temporada de 'The Other Two'.

Entérate en la siguiente nota cuáles son los estrenos de la plataforma de HBO Max para mayo 2023.

Series

2 de mayo

'Los fontaneros de la Casa Blanca'

4 de mayo

'The Other Two' - temporada 3

5 de mayo

'Unicorn: Warriors Eternal'

8 de mayo

'A ambos lados del abismo'

19 de mayo

'Spy/Master'

23 de mayo

'German Genius'

26 de mayo

'No me gusta conducir'

Documentales

17 de mayo

'Angel City'

21 de mayo

'Love to Love you, Donna Summer'

