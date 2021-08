HBO Max no tendrá estreno en simultáneo con películas estrenadas en cines. | Fuente: El Tiempo

Debido a la pandemia a causa de la COVID-19, en Warner Bros. vieron conveniente estrenar sus películas en simultáneo en 2020 en la plataforma HBO Max, una manera de mitigar millonarias pérdidas. Uno de los primeros blockbusters que se vio vía streaming fue "Wonder Woman 1984".

Sin embargo, esto cambiará a partir del año 2022. Y es que Warner Bros. y la cadena de cines AMC, según reportó la revista Variety, llegaron a un acuerdo para que las cintas se vean primero en cines antes de su llegada a la plataforma HBO MAX.

El citado medio señala que serán 45 días los que las películas de Warner estarán en las salas de cine a nivel mundial para, más adelante, pasar a HBO Max. "El anuncio es reconfortante para los operadores de cine, que temían que la pandemia significara el final de la ventana teatral", indican.

HBO Max ya no tendrá películas en simultáneo con los cines

"The Batman", con Robert Pattinson, se verá exclusivamente en cines. | Fuente: Warner Bros.

De esta manera, cintas como "Dune" y "King Richard" serían de las últimas en verse en la plataforma de streaming al mismo tiempo que en las salas de cine en lo que resta del año.

Con ello, próximos estrenos como "The Batman", "Aquaman and The Lost Kingdom", "Black Adam" y "The Flash" y la cuarta entrega de Matrix tendrán una ventana exclusiva de mes y medio, aproximadamente, en la pantalla grande en 2022.

"Es especialmente gratificante que Warner Bros. esté abrazando una vez más una ventana teatral. Para nosotros, en AMC, es especialmente agradable trabajar de manera tan armoniosa con ellos una vez más", sostuvo Adam Aron, CEO de AMC.

Actualmente, "The Suicide Squad" se ve en Estados Unidos en cines y también en HBO Max. Si bien ha sido destacada por la prensa especializada, no ha obtenido un buen resultado en taquilla. En su primer fin de semana recaudó cerca de 30 millones de dólares.

El mismo medio apunta que la variante delta de la COVID-19 ha perjudicado la asistencia del público a las salas de cines y que los espectadores prefieren ver la cinta en sus casas.



