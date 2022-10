‘House of the Dragon’: Complot por el trono de hierro en el noveno episodio de la serie

Alicent Hightower intenta negociar el apoyo de Rhaenys Targaryen a la coronación de Aegon como rey tras la muerte de Viserys I. | Fuente: HBO MAX

Este domingo HBO Max estrenó el noveno y penúltimo episodio de ‘House of the Dragon’, precuela del universo de ‘Game of Thrones’, que sigue un periodo en la historia de la casa Targaryen.

El capítulo titulado ‘El Consejo Verde’ inició con Alicent Hightower enterándose de la muerte de su esposo, el rey Viserys I. Si bien la noticia le afectó, en ese momento lo más importante era dar a conocer esta información al Consejo, donde se dispuso un plan para la coronación del príncipe Aegon, luego de que la reina malinterpretara las últimas palabras de su esposo.

Otto Hightower pospone el anuncio del rey Viserys I para solicitar el apoyo de diversas casas a la coronación del príncipe Aegon. En tanto, la reina Alicent intenta obtener el apoyo de la princesa Rhaenys, quien permanecía retenida en el castillo. Sin embargo, esta rechaza que Viserys I haya cambiado de parecer sobre su heredero al trono de hierro.

Alicent se opone a la postura de Otto, quien busca asesinar a la princesa Rhaenyra y a Daemon para evitar que se opongan a la coronación de Aegon. En cambio, ella plantea una solución diplomática al asunto, pues considera que esa no hubiera sido voluntad del rey Viserys I.

Coronación

Los planes de los Hightower se complican al no encontrar en ninguna parte del castillo al príncipe Aegon. Otto dispone que dos miembros de la Guardia Real lo busquen por toda la ciudad, mientras que Alicent envía a Ser Criston Cole y al príncipe Aemond a buscarlo.

Mysaria, la ‘Gusano Blanco’, informa a Otto Hightower sobre el paradero de Aegon, no sin previa negociación, y pese a que los guardias reales llegan al príncipe primero, los enviados de Alicent son los que logran captarlo. Luego de esto, la reina hace frente a su padre y le informa que procederá con la coronación de su hijo y que también informará a Rhaenyra.

La coronación de Aegon II se da ante miles en la parte superior de Pozo Dragón. En tanto, la princesa Rhaenys, que logró escapar del castillo con ayuda de un guardia real, se escabulló en la ceremonia y logró llegar hasta donde tenían oculto a su dragón.

Luego de que Aegon II saludara a la gente tras ser coronado, Rhaneys emerge con el dragón y destruye parte de Pozo Dragón, se acerca con la bestia hacia donde estaba la familia real con intención de atacarlos; sin embargo, no lo hace y escapa del lugar.

HBO Max confirma la temporada 2 de 'House of the Dragon'

HBO renovó por una segunda temporada la serie 'House of the Dragon', precuela de Game of Thrones, que se estrenó el pasado 21 de agosto.

'House of the Dragon' logró reunir la mayor audiencia en Estados Unidos para un estreno de una serie original en la historia de HBO y, actualmente, más de 20 millones de espectadores han visto ya el primer episodio, según la compañía.

Basada en la novela Fuego y sangre, de George R.R. Martin, la serie de diez capítulos está ambientada 200 años antes de la trama de Game of Thrones y cuenta la historia de la Casa Targaryen.

La serie dramática está protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.