El rey Viserys Targaryen (Paddy Considine) juega un rol clave en el episodio 8 de 'House of the Dragon'. | Fuente: HBO Max

Como cada domingo, este 9 de octubre se estrenó el octavo episodio de 'House of the Dragon", la serie de HBO Max que viene expandiendo el universo de fantasía creado en "Game of Thrones". El poder continúa siendo el gran tema de la precuela inspirada en la obra de George R.R. Martin, y en su última entrega hay dos familias pugnando por ocuparlo.

Así, en "The Lord of the Tides", el capítulo 8, mientras la autoridad que personifica el rey Viserys I va agonizando, debido a los últimos suspiros que da el monarca por una enfermedad que lo mantiene postrado, los Targaryen y los Hightower van afianzando la tensión en su búsqueda por dominar el reino.

'House of the Dragon': Lo que ocurrió en el episodio 8

De momento, el mando se reparte entre la reina Alicent y Sir Otto Hightower. Y entre tanto, Vaemond Velaryon solicita el título de heredero de Driftmark, decisión que va contra los intereses de Luke, el segundo hijo de Rhaenyra Targaryen; una afrenta, además, contra la sucesión que había establecido el rey.

Aunque Otto Hightower presta oídos al reclamo de Vaemond, es el mismo Viserys I quien termina por imponer su decisión. Eso no quita que el príncipe Daemon Targaryen tenga en la mira al miembro de la familia Velaryon. En una cena familia, la relación entre las dos familias llega a su máxima tirantez, a pesar de la última voluntad del monarca: que convivan en paz.



El enfrentamiento entre los hijos de Rhaenyra y Alicent solo empeora, sin importar que ambas se hayan dado una tregua. Y al final del episodio, la reina se acerca a conversar con el rey Viserys I. En sus últimos momentos, el monarca cree estar hablando con Rhaenyra y le pide que Aegon lo suceda en el trono. Así, Alicent cree que es su hijo quien debe tomar la corona, y no el de su contrincante.

HBO Max confirma la temporada 2 de 'House of the Dragon'

HBO renovó por una segunda temporada la serie 'House of the Dragon', precuela de Game of Thrones, que se estrenó el pasado 21 de agosto.

'House of the Dragon' logró reunir la mayor audiencia en Estados Unidos para un estreno de una serie original en la historia de HBO y, actualmente, más de 20 millones de espectadores han visto ya el primer episodio, según la compañía.

Basada en la novela Fuego y sangre, de George R.R. Martin, la serie de diez capítulos está ambientada 200 años antes de la trama de Game of Thrones y cuenta la historia de la Casa Targaryen.

La serie dramática está protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 20 BLONDE... ¿La polémica está justificada?

La polémica se armó con "Blonde", la película sobre Marilyn Monroe que se acaba de estrenar en Netflix. ¿Es misógina cómo dicen? ¿O una historia diferente que la hace atractiva? Lucia Barja y Renato León analizan la película sobre el icono de Hollywood. 7 años de mala suerte si no escuchas este súper episodio.