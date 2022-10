House of the Dragon concluyó su primera temporada el domingo 23 de octubre. | Fuente: HBO Max

Pese a la filtración del último capítulo, 'House of the Dragon' concluyó su primera temporada con un total de 9.3 millones de espectadores solo en Estados Unidos. A pesar de la cifra, este no fue el capítulo más visto de la serie, y es que el segundo episodio alcanzó 10,2 millones de espectadores en agosto pasado, informa HBO.

Aunque los resultados son alentadores para la compañía, la nueva propuesta no pudo superar el final de su antecesora 'Game of Thrones', que en mayo de 2019 fue vista por 19,8 millones de personas.

"Estamos muy emocionados de ver como 'House of the Dragon' cautiva a los fanáticos de 'Game of Thrones' en todo el mundo, así como con los nuevos espectadores que descubren el mundo de Westeros por primera vez", dijo Casey Bloys, presidente y director general de HBO y HBO Max en declaraciones escritas.

Sin embargo, es en el servicio de streaming HBO Max donde 'House of the Dragon' se ha convertido el título más visto de la plataforma, superando a la octava temporada de 'Game of Thrones' en América Latina, Europa, el Sudeste Asiático, Hong Kong y Taiwán.

'House of the Dragon': todo lo que se sabe sobre la segunda temporada de la serie

Basada en la novela en 'Fire & Blood', de George R. R. Martin, 'House of the Dragon' se desarrolla dos siglos antes de los eventos de 'Game of Thrones', y sigue la historia de la Casa Targaryen, mientras desatan una guerra civil sobre quién debería heredar el trono tras la muerte del Rey Viserys I (Paddy Considine). Se espera que la segunda temporada de la serie seguirá la historia el desenlace del capítulo 10 de la primera temporada.

Aún no se ha confirmado el reparto, pero se espera que Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D'Arcy (Princesa Rhaenyra Targaryen) y Matt Smith (Príncipe Daemon Targaryen) repitan sus papeles, al igual que Fabien Frankel (Criston Cole) y Eve Best (Rhaenys Targaryen).

También se espera el regreso de los actores que interpretan a la próxima generación de los Targaryen: Tom Glynn-Carney (Aegon II Targaryen), Ewan Mitchell (Aemond Targaryen) y Phia Saban (Helena Targaryen). Es probable también el regreso de Harry Collett (Jacaerys Velaryon), Baela Targaryen (Bethany Antonia) y Rhanea Targaryen (Phoebe Campbell).

No estarían en la segunda temporada las versiones más jóvenes de Rhaenyra y Alicent, interpretadas por Milly Alcock y Emily Carney, respectivamente. Sin embargo, el creador Ryan Condal no descartó del todo sus futuras apariciones.

La primera temporada se centra estrictamente en solo tres casas: los Targaryen, los Velaryon y los Hightower. Pero a medida que la guerra estalla, más familias de Westeros se involucrarán en el conflicto, incluyendo a los Stark, la familia en el corazón de 'Game of Thrones'. En la novela 'Fire & Blood', Cregan Stark, el actual Señor de Winterfell, jugará un papel importante.

Con suerte, la segunda temporada de 'House of the Dragon' se estrenará en un par de años, pero HBO aún no ha confirmado nada sobre la fecha de lanzamiento. El rodaje está programado para 2023, por lo que es posible que no veamos la segunda temporada hasta 2024.

