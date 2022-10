Dos meses después de su estreno, la primera temporada de "House of the Dragon" llega a su final este mes de octubre. | Fuente: HBO Max

Luego de haber mantenido con la expectativa al tope a sus seguidores, la primera temporada de "House of the Dragon" llegará a su final este 23 de octubre. Como cada domingo, el que viene sus espectadores deberán sintonizar la plataforma de 'streaming' HBO Max, aunque después deban lidiar con un silencio hasta que la segunda entrega, ya confirmada, salga a la luz.

Con su episodio 10, los espectadores esperan que la serie derivada de "Games of Thrones" culmine su primera entrega por todo lo alto. Días antes, la producción lanzó un avance del capítulo titulado "The Black Queen" ("La reina negra"), en el que puede verse el retorno de la princesa Rhaenys Targaryen a Rocadragón.

A su regreso, según muestran las imágenes del tráiler, el personaje interpretado por Eve Best le informa a Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) sobre la coronación en Westeros de su medio hermano Aegon (Tom Glynn Carney). Una noticia que llevará a Rhaenyra a reclamar su derecho al trono y despertará una guerra entre los dos linajes de los Targaryen.

Así, todo indica que en el último episodio de "House of the Dragon" habrá una pelea de dragones. El mundo ideado por George R.R. Martin arderá bajo el fuego de una familia que hará de todo por alcanzar el poder.

"House of the Dragon": Hora para ver el episodio 10

Así como con "Game of Thrones", HBO Max estrenaba todos los domingos un nuevo capítulo de "House of the Dragon". De ahí que el episodio 10 esté disponible en la plataforma de 'streaming' desde este 23 de octubre, en Latinoamérica. A continuación, te mostramos a qué hora estará disponible, según cada país.

Perú, Panamá, México, Colombia y Ecuador: 8 p.m.

Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10 p.m.

Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Puerto Rico: 9 p.m.

España: 3 a.m. del 24 de octubre

Además de su servicio de 'streaming', la final de "House of the Dragon" también puede verse mediante el cable, en el canal de HBO. Para ello, se requiere contratar el paquete.

"House of the Dragon": Confirmada la segunda temporada

HBO renovó por una segunda temporada la serie "House of the Dragon", precuela de "Game of Thrones", según confirmó a unos días de su estreno en agosto la plataforma a través de sus redes sociales oficiales.

"House of the Dragon" logró reunir la mayor audiencia en Estados Unidos para un estreno de una serie original en la historia de HBO y, actualmente, más de 20 millones de espectadores han visto ya el primer episodio, según la compañía.

Basada en la novela "Fuego y sangre", de George R.R. Martin, la serie de diez capítulos está ambientada 200 años antes de la trama de "Game of Thrones" y cuenta la historia de la Casa Targaryen.

La serie dramática está protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.



En un comunicado, Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO, destacó cómo el equipo ha conseguido con la primera temporada crear una serie de televisión "que ya se ha establecido como imprescindible" y expresó su entusiasmo por "continuar el relato de la saga épica de la Casa Targarycen en la segunda temporada".



