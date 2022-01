Desde su cuenta de blog, George R. R. Martin elogia "House of the Dragon". | Fuente: HBO

Días antes del fin de año, George R. R. Martin recurrió a su cuenta de blog “Not a Blog” para hablar sobre una de las producciones más esperadas del 2022: “House of the Dragon”, la precuela de “Game of Thrones”. El creador de la franquicia y productor de la serie ya vio un avance, y se siente más que complacido con lo que se viene haciendo.

“Yo mismo estoy esperando “House of the Dragon” con bastante entusiasmo... De acuerdo, no soy objetivo. Y sé mucho de lo que verás. (Yo, eh, escribí el libro). Además... no se lo digan a nadie... He visto un borrador del primer episodio. Y me encantó. Es oscuro, es poderoso, es visceral ... tal como me gusta la fantasía épica”, manifestó el escritor.

George R. R. Martin solo tiene palabras de elogio para los showrunners de la serie, Ryan Condal y Miguel Sapochnik, así como para el reparto: “Ryan y Miguel han hecho un trabajo increíble, y el elenco... al igual que con “Game of Thrones”, la mayoría de los espectadores solo habrán oído hablar de algunos de los actores, pero creo que se van a enamorar de muchos de ellos. (Solo para que te rompan el corazón más tarde cuando ... pero no, eso sería revelar)”.

Las grabaciones de la serie comenzaron en otoño pasado (primavera allá) en la localidad de Penzance, Inglaterra. Y aunque no se tiene una fecha de estreno, se espera que llegue a nuestras pantallas para la segunda mitad del año.

HBO lanza el primer tráiler de "House of the Dragon"

HBO acaba de lanzar el primer tráiler de "House of the Dragon", la precuela de "Game of Thrones" y se estrenará en 2022. Esta nueva serie estará ambientada 200 años antes de todos los acontecimientos que ocurrieron en "Juego de Tronos", se centrará en la Casa Targaryen y mostrará el principio de su fin, pero también se verán muchos dragones.

En esta nueva producción sabremos más sobre la historia de Viserys Targaryen, que tiene que asumir el difícil reto al ser elegido por los señores de Poniente para ocupar el puesto en el trono de su abuelo, Jaehaerys Targaryen. Lo que también sabemos es que esta primera temporada contará con 10 capítulos.

El personaje que destacará en "House of the Dragon" será el también conocido 'Rey Mendigo' y será interpretado por Paddy Considine, a quien hemos podido ver en la primera temporada de "El visitante". Él estará acompañado por Olivia Cooke como 'Alicent Hightower', Emma D'Arcy como la 'Princesa Rhaenyra Targaryen' y Matt Smith dando vida al 'Príncipe Daemon Targaryen', entre otros.

En las imágenes del nuevo tráiler también podemos ver a Corlys Velaryon y estará interpretado por el actor Steve Toussaint. Es un Señor de las Mareas, Maestro de Driftmark y jefe de la Casa Velaryon. Es el consejero de la Princesa Rhaenyra Targaryen y sin duda, su importancia es inminente en esta precuela de "Game of Thrones".

