HBO renueva "House of the Dragon" por una segunda temporada | Fuente: HBO

HBO renovó por una segunda temporada la serie House of the Dragon, precuela de Game of Thrones, que se estrenó el pasado 21 de agosto, confirmó este viernes la plataforma a través de sus redes sociales oficiales.

House of the Dragon logró reunir la mayor audiencia en Estados Unidos para un estreno de una serie original en la historia de HBO y, actualmente, más de 20 millones de espectadores han visto ya el primer episodio, según la compañía.

Basada en la novela Fuego y sangre, de George R.R. Martin, la serie de diez capítulos está ambientada 200 años antes de la trama de Game of Thrones y cuenta la historia de la Casa Targaryen.

La serie dramática está protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.

En un comunicado, Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO, destacó cómo el equipo ha conseguido con la primera temporada crear una serie de televisión "que ya se ha establecido como imprescindible" y expresó su entusiasmo por "continuar el relato de la saga épica de la Casa Targarycen en la segunda temporada".



Las primeras críticas sobre House of the Dragon

Los críticos, que tuvieron la oportunidad de ver los primeros seis capítulos de House of the Dragon, han dado su veredicto. Los comentarios iniciales son en gran medida positivos, incluso ya la ponen como un digno sucesor de la serie original. Estos son algunos extractos clave de las revisiones más destacadas.

The Guardian calificó a la serie como un "éxito rotundo": "House of the Dragon parece estar listo para convertirse en el juego de ajedrez político de siete dimensiones que fue su predecesor, diseñado para recompensar a los fanáticos acérrimos de la fantasía sin alienar a las masas que lo impulsará a la cima de las calificaciones... En resumen, todo es como lo fue en el apogeo de GoT. Divertido, propulsor, luciendo genial y sonando aceptable. Y eso, después del final extrañamente pobre de lo que había sido un éxito rotundo de un espectáculo, es un alivio".

En su reseña, The Times describió la nueva serie como "visualmente suntuosa, bien actuada (en su mayor parte), escrita con nitidez y con un tono inteligente". Resultará "accesible para cualquiera que no haya visto un segundo Game of Thrones, pero tranquilizadoramente familiar para aquellos que lo hayan visto todo”, indicó el crítico Ben Dowell.

The Wall Street Journal también reseñó: "... tan cautivador como cualquier temporada de Game of Thrones... Los personajes, por otro lado, son muchos, distintos y les dan profundidad a las personas que los interpretan... Solo los primeros seis episodios estuvieron disponibles para su revisión, pero esos capítulos establecen un mundo muy convincente y su gente. Incluso los dragones hacen un buen trabajo al representar dragones reales, aunque se usan con bastante moderación durante los primeros esfuerzos para conquistar el imperio de Viserys desde afuera y socavarlo desde adentro".

