'House of the Dragon', la precuela de 'Game of Thrones', se estrenó el 21 de agosto en HBO y HBO Max | Fuente: HBO

'House of the Dragon', la esperada precuela de la popular serie 'Game of Thrones', se estrenó a nivel mundial el 21 de agosto. Basada en el libro 'Fire and Blood', de George R.R. Martin, la nueva propuesta de HBO está ambientada dos siglos antes que su predecesora y cuenta la historia de la Casa Targaryen.

A diferencia de la ficción original, 'House Of The Dragon' no narra la lucha encarnizada de ambiciosos reinos y familias por el poder, su trama cuenta la ruptura de una única dinastía, los Targaryen, por la elección del nuevo heredero al trono.

La dinastía protagonista son los antepasados de Daenerys, la enigmática "Khaleesi" o la "Madre de los Dragones" de la primera serie. Con ellos comparte sus reconocibles atributos físicos, además de un dominio absoluto del vuelo de los dragones.

El primer episodio de la serie, 'The Heirs of the Dragon', atrajo a 9,99 millones de espectadores solo en Estados Unidos, superando al estreno de 'Game of Thrones', que en 2011 captó la atención de 4,2 millones de espectadores.



Los protagonistas de "House of the Dragon

HBO, a través de su página oficial, describe así a los personajes protagonistas de 'House of the Dragon':

Rey Viserys Targaryen (Paddy Considine)

Es el elegido por los señores de Westeros como sucesor al viejo rey, Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenhal. Es un hombre cálido, amable y decente que solo desea continuar con el legado de su abuelo. Pero los buenos hombres no son necesariamente grandes reyes.



Príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith)

Hermano menor del rey Viserys y heredero al trono. Guerrero sin igual, jinete de dragones, Daemon posee la verdadera sangre del dragón. Pero se dice que cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire.

Alicent Hightower (Olivia Cooke)

Hija de Otto Hightower, la mano del rey y la mujer más atractiva de los Siete Reinos. Se crió en la Fortaleza Roja, cerca del rey y de su círculo más íntimo. Posee gracia cortesana pero también perspicacia política.

Princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy)

La primogénita del rey es de pura sangre valyria y es jinete de dragones. Muchos dirían que Rhaenyra nació con todo... pero no nació hombre.

Lord Corlys Velaryon, "La serpiente de mar" (Steve Toussaint)

Es señor de la casa Velaryon, un linaje valyrio tan antiguo como la casa Targaryen. Como "La serpiente del mar", el más afamado aventurero náutico de la historia de Westeros, lord Corlys construyó su casa hasta convertirla en un poderoso asiento —es incluso más rico que los Lannister— y reclama la armada más grande del mundo.

Princesa Rhaenys Targaryen (Eve Best)

Jinete de dragones y esposa de lord Corlys Velaryon, "La reina que nunca fue" ha sido descartada como heredera al trono porque el reino favoreció a su primo, Viserys, simplemente por ser hombre.

Ser Criston Cole (Fabien Frankel)

De ascendencia dorniense, es hijo del mayordomo del señor de Blackhaven. Cole no tiene derecho a tierras o títulos, todo lo que tiene a su nombre es su honor y su habilidad preternatural con la espada.

Mysaria (Sonoya Mizuno)

Llegó a Westeros sin nada, vendida más veces de las que puede recordar. Podría haberse marchitado... pero en lugar de eso se levantó para convertirse en la aliada más fiable —y más improbable— del príncipe Daemon Targaryen, el heredero del trono.

Ser Otto Hightower (Rhys Ifans)

Ser Otto, la mano del rey, sirve leal y fielmente a su rey y a su reino. Según la mano, la mayor amenaza para el reino es el hermano del rey, Daemon, y su posición como heredero al trono.

