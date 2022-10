‘House of the dragon’: Lo que se puede esperar en el último episodio de la primera temporada

El último episodio de 'House of the dragon' se estrenará este domingo 23 de octubre a las 8 de la noche por HBO Max. | Fuente: HBO Max

‘House of the dragon’ concluye este domingo 23 de octubre su primera temporada con el climax en la pugna por el trono de hierro. El episodio estará disponible en nuestro país desde las 8 de la noche a través de la plataforma de streaming HBO Max.

El décimo episodio, titulado ‘La reina negra’, está dirigido por Greg Yaitanes y se espera que marque el inicio de la guerra civil denominada como ‘La danza de los dragones’ en el libro ‘Fuego y Sangre’ en el cual está basado la serie.

Esto luego de que en el noveno episodio los Hightower, conocidos como ‘Los verdes’ por el color de su casa, complotaran para lograr la coronación de Aegon II tras la muerte del rey Viserys I.

Este capítulo estará enfocado en la reacción de ‘Los negros’, como se conoce a los integrantes de la casa Targaryen. En el adelanto del episodio del domingo se puede ver a la princesa Rhaenys llegar a Dragonstone para advertir a Rhaenyra y Daemon sobre un posible ataque de los Hightower.

‘Los negros’ se preparan para la defensa del derecho de Rhaenyra al trono de hierro y convocan a todos los aliados que juraron lealtad a la princesa cuando el rey Viserys I la nombró su heredera.

Asimismo, los hijos de Rhaenyra, Jacaerys y Lucerys jugarán un rol importante en la búsqueda de apoyo a la causa de su madre.

Dragones y rol de Daemon

Los dragones también serán pieza clave del cierre de temporada, pues en el adelanto se puede observar a Lucerys montando a Arrax, también aparece Vhagar, el dragón de Aemond. Aunque lo más intrigante de este extracto del episodio puede ser el dragón al que se acerca Daemon mientras canta; todo hace indicar que se trata de Vermithor, que se sumaría al ejército de ‘Los negros’.

Daemon también aparece en otro momento en la entrada de Dragonstone donde hace frente a Otto Hightower, en una escena similar a la ocurrida en el segundo episodio de la serie cuando el hermano del entonces rey Viserys I robó un huevo de dragón. Entonces, la propia Rhaenyra hizo desistir a su tío de su autoproclamación como heredero.

Esta aparición de Otto Hightower sería un ofrecimiento por parte de Aegon II y ‘Los verdes’ para que Rhaenyra acepte su coronación. Sin embargo, los Targaryen no aceptarían los términos y así daría inicio al conflicto por el trono de hierro.

HBO Max confirma la temporada 2 de 'House of the Dragon'

HBO renovó por una segunda temporada la serie 'House of the Dragon', precuela de Game of Thrones, que se estrenó el pasado 21 de agosto.

'House of the Dragon' logró reunir la mayor audiencia en Estados Unidos para un estreno de una serie original en la historia de HBO y, actualmente, más de 20 millones de espectadores han visto ya el primer episodio, según la compañía.

Basada en la novela 'Fuego y sangre', de George R.R. Martin, la serie de diez capítulos está ambientada 200 años antes de la trama de 'Game of Thrones' y cuenta la historia de la Casa Targaryen.

La serie dramática está protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.