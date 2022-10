Basada en la novela de George R. R. Martin 'Fire and Blood', la historia de 'House of the Dragon' tiene lugar 200 años antes de los eventos de 'Game of Thrones'. | Fuente: HBO Max

Tuvo que pasar tres años para que los dragones, las traiciones familiares y el trono de hierro regresen a la televisión. El pasado 21 de agosto HBO estrenó 'House of the Dragon', la precuela de la exitosa 'Game of Thrones' y el primer título de lo que se espera sea una larga franquicia.

La compañía de streaming encontró en la novela Fire and Blood, la trama perfecta para convertirse en la primera de la lista de ficciones derivadas que ha prometido estrenar. Aunque ambas series han seguido caminos parecidos, es posible que 'House of the Dragon' es la que ha salido mejor parada

¿Qué opinan los conductores de "Entendí esa Referencia"? En este nuevo episodio del podcast de RPP Noticias, Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores hacen un análisis de la serie que logró superar a su antecesora al conseguir casi 10 millones de espectadores en su estreno.

EN ESTE ENLACE PUEDES ESCUCHAR EL EPISODIO DE "ENTENDÍ ESA REFERENCIA" DEDICADO A HOUSE OF THE DRAGON





