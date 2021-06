El revival de "iCarly" llegará el próximo 17 de junio a Paramount+. | Fuente: Paramount+

El revival de “iCarly” en Paramount+ tendrá grandes diferencias con la serie original de Nickelodeon, así lo dejaron claro sus estrellas principales Jerry Trainor y Nathan Kress. Después de diez años, Carly, la recordada sensación del internet, regresa a la casa de su hermano y retoma su programa de comedia en una época más moderna.

“Es básicamente un concierto de Andrew Dice Clay. No, pero vamos a cruzar esa línea. ¿Ustedes saben a qué me refiero? No va a ser súper crudo… pero sí, van a haber situaciones sexuales”, admitió Jerry Trainor, intérprete de Spencer Shay, en una reciente entrevista con el portal Page Six.

El actor de 44 años detalló en qué situaciones la serie televisiva maduraría, por ejemplo, él maldice y toma cerveza, algo que no se había visto antes en “iCarly”, cuya emisión se dio por concluida en el 2012: “Yo dije ‘maldita sea’ en el tráiler, lo cual sobresaltó a todos, pero ustedes saben que somos adultos”.

Por su parte, Nathan Kress, el ahora adulto Freddie Benson, insistió en que el revival para la plataforma Paramount+ está dirigido a un público adulto y no para niños. La idea para llevar a cabo este proyecto fue cómo ver a estos personajes luego de una década de haber atravesado diferentes retos en su vida y volverse mayores.

“Este es un programa adulto y no es específicamente para niños. Y eso es emocionante para nosotros; poder ver dónde estarían estos personajes de un show infantil y en dónde se encuentran en su vida ahora, 10 años después. Pero en una forma realista, no endulzada”, agregó.

Sobre el revival de “iCarly”

“iCarly”, con Miranda Cosgrove, volverá a la televisión a través de un revival producido originalmente para el servicio Paramount+, el cual ya se encuentra disponible en Latinoamérica. Su estreno está programado para el próximo 17 de junio con un lanzamiento inicial de tres episodios que continuará con capítulos semanales.

