J Balvin: Mira el trailer de “The Boy from Medellín”, documental sobre el concierto “más importante de su vida” | Fuente: Captura

A pocos días del estreno de “The Boy from Medellín”, Amazon compartió el primer trailer del documental basado en la vida de J Balvin, uno de los referentes más importantes de la música latina.

El largometraje se centra en los momentos previos del que, en palabras de J Balvin, sería “el concierto más importante de su vida”: La presentación de su primer concierto en solitario llamado “El niño de Medellín”.

En "The Boy from Medellín", el reguetonero José Álvaro Osorio Balvín, más conocido como J Balvin, cuenta detalles de su infancia en las que soñaba con algún día presentarse en un lugar tan imponente como el Estadio Medellín: “Yo me acuerdo cuando iba a los conciertos del estadio y soñaba (con) el nombre nuestro solo ahí”.

“La gente ve la gloria pero no sabe la historia”

El documental se estrenará en Amazon el próximo 7 de mayo, no solo se centra en el gran concierto que ofreció el 30 de noviembre de 2019, sino también la forma en la que el reguetonero J Balvin enfrenta la depresión y la ansiedad.

“Me dio una sensación que todo afuera está bien, pero es el cerebro”, se le escucha decir a J Balvin, quien intenta dar una explicación a sus malestares. “No están locos por sentirse deprimidos”, agrega segundos después.

Sin embargo, por esa fecha el cantante también se sintió obligado a convertirse en referente en lo político porque su concierto se realizó en un momento de agitación social en la ciudad de Medellín. “No soy de izquierda, no soy de derecha, pero voy derecho caminando siempre pa’ lante. Con dignidad y con respeto”, dijo durante el concierto.

