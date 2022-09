Johnny Depp y Amber Heard protagonizan dos docuseries de la plataforma HBO Max. | Fuente: HBO Max

Johnny Depp y Amber Heard protagonizaron este año una de las batallas legales más polémicas en la historia de Hollywood. Ambas estrellas se enfrentaron en un juicio televisado que ha sido llevado a dos series documentales, ambas estrenadas este martes a través de la plataforma HBO Max.



"Johnny vs Amber" y "Johnny vs Amber: El último juicio" son los títulos lanzados por el gigante del 'streaming'. Cada uno consta de dos episodios y, aunque están protagonizados por la expareja, sus enfoques difieren. El primero, producido en 2021, se centra en la demanda que Depp emprendió contra el diario The Sun por considerar las alegaciones de Heard "sustancialmente ciertas".

La segunda producción, por otro lado, tiene como foco la pelea que Johnny Depp y Amber Heard tuvieron en los tribunales, que finalmente condenó a los dos, pero significó una victoria legal para el actor de "Piratas del Caribe". Ambas docuseries, sin embargo, pueden verse como complementarias.

Además de HBO Max, otra plataforma viene preparando una película sobre el juicio de Depp y Heard. Se trata de Tubi, que junto a la productora MarVista Entertainment, decidió realizar un filme acerca de la polémica entre ambos actores y tendrá como título “Hot Take: The Depp/Heard Trial”.



Johnny Depp se enfoca en su carrera musical

Johnny Depp intenta demostrar que su carrera creativa volvió a la normalidad lanzando un álbum junto al veterano guitarrista inglés de rock y blues Jeff Beck. El disco de 13 pistas bautizado "18", en el que Depp canta y toca la guitarra, presenta principalmente versiones de temas de otros artistas y hasta ahora ha sido criticado por parte de los cronistas del rubro.

El álbum incluye interpretaciones de "What's Going On", de Marvin Gaye, e "Isolation," de John Lennon, así como el clásico de la banda estadounidense Velvet Underground "Venus In Furs". También contiene dos canciones escritas por la estrella de "Piratas del Caribe", de 59 años: "Esta es una canción para la señorita Hedy Lamarr" y "Sad Motherfuckin' Parade".

"Borrada por el mismo mundo que la convirtió en una estrella/Sin belleza, atrapada por su red", canta Depp sobre Lamarr, la actriz austríaca que se recluyó en los últimos años de su vida hasta su muerte en 2000 en Estados Unidos, a los 85 años.

Amber Heard busca reabrir el juicio contra Johnny Depp

En agosto pasado, Amber Heard dio por concluida la designación de su abogada de cabecera, Elaine Bredehoft, y contrató a un nuevo equipo legal para apelar el veredicto del mediático juicio por difamación que protagonizó con su expareja, Johnny Depp.

Según el medio The Independent, la actriz confirmó que tendrá un nuevo representante que liderará su defensa legal. Como se sabe, la jueza Penney Azcárate desestimó el recurso presentado por Heard en el que pedía anular el juicio por difamación contra Depp, ya que uno de los miembros del jurado acudió en lugar de otro.

Sin embargo, la jueza argumentó que los abogados de Amber Heard no han conseguido alegar cómo la "inclusión de esta persona pudo perjudicarla de alguna manera". "La única prueba para el tribunal es que este miembro del jurado, como el resto, cumplió con su juramento y las órdenes del tribunal, que queda sujeto a su veredicto", aseveró.

Esta vez, el caso quedará a cargo de los juristas David L. Axerod y Jay Ward Brown, miembros de la firma Ballard Spahr, equipo que representó al periódico The New York Times en el caso por difamación en contra de la exgobernadora de Alaska (Estados Unidos), Sarah Palin.





