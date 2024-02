Julio Iglesias llevará su historia a Netflix: "He decidido contar la verdad sobre mi vida"

Julio Iglesias está listo para llevar su historia a la pantalla chica en una nueva serie que será producida por Netflix. La plataforma de streaming anunció el proyecto este jueves, revelando que la serie se centrará en la vida y carrera del icónico artista, y mostrará su ascenso como una de las figuras más reconocidas en la música internacional.



La ficción, que se encuentra actualmente en fase de desarrollo, explorará los momentos clave en la vida de Iglesias, incluyendo su incursión en el mercado estadounidense y asiático, donde se convirtió en uno de los cinco mayores vendedores de discos de la historia.



El anuncio fue acompañado por un arte promocional que presenta la silueta del cantante español iluminada por luces de neón, junto con el mensaje: "Leyenda. Icono. Truhán. Universal. La serie de ficción sobre la vida de Julio Iglesias llegará próximamente, solo en Netflix".

¿Qué motivo a que Julio Iglesias comparta su historia?

Julio Iglesias, quien ha mantenido un aura de misterio en torno a su vida privada, expresó su entusiasmo por finalmente compartir su historia de manera auténtica. En declaraciones recogidas en el comunicado, el cantante de 80 años afirmó: "Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad sobre mi vida".



El respaldo de Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue fundamental para convencer a Iglesias de embarcarse en este proyecto. El artista destacó una "carta muy emocionante" de Bajaria como factor clave en su decisión de asociarse con la plataforma de streaming.



Diego Ávalos, vicepresidente de contenidos de la plataforma, elogió la decisión de Iglesias de abrirse y compartir su historia con el mundo. "Ahora vamos a tener la oportunidad de ver más allá de las luces, las fotos en las revistas, los discos de oro y conocer en profundidad a una persona excepcional que ha acompañado y acompañará a muchas generaciones".

¿De qué tratará la serie de Julio Iglesias?

La serie está programada para abarcar desde los primeros años de Iglesias como estudiante de Derecho y futbolista juvenil en las filas del Real Madrid, hasta su transformación en una estrella mundial de la música después de superar un accidente que interrumpió su carrera deportiva.



Con un repertorio musical que abarca doce idiomas y colaboraciones con algunos de los nombres más grandes de la industria, entre ellos Frank Sinatra, Stevie Wonder, Diana Ross y Dolly Parton, la vida de Julio Iglesias promete ser una fuente inagotable de drama, pasión y éxito, todo ello disponible próximamente para los suscriptores de Netflix.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis