'The Brothers Sun': 3 datos de la nueva serie de Netflix que está entre los más vistosen Estados Unidos

La serie fue estrenada el pasado 4 de enero en la plataforma de streaming y ha estado entre las series más vistas en Estados Unidos las últimas dos semanas.

The Brothers Sun es la nueva serie de Netflix que ha llegado en este inicio de 2024 a la plataforma y que rápidamente se ha posicionado como una de las más vistas tanto en Estados Unidos, como en otros países.

La serie cómica, creada por Brad Falchuk y Byron Wu, trata sobre un miembro de la tríada que sufre un misterioso ataque y viaja de Taipei a Los Ángeles para proteger a su mamá y su hermano menor, un ingenuo chico que a la fuerza deberá adaptarse a una vida de criminal.

A continuación, te presentamos 3 curiosidades de la serie del momento.

1. Un actor se tomó muy en serio su papel

El actor Sam Song Li se tomó en serio su papel y realmente tomó clases de improvisación en Groundlings, una escuela de actuacón cómica, para preparar su personaje de Bruce Sun.

2. Actores que ya trabajaron juntos antes

La serie reúne a los hermanos Brian y Andy Le con la ganadora del Oscar Michelle Yeoh, quienes ya compartieron elenco en la película Everything Everywhere All At Once (2022). En esta ocasión, no interactúan ni pelean, como ocurría en el filme.

3. El guiño al cine de Hong Kong

En el episodio 2, cuando Charles habla con su madre sobre los gángsters que ya han sido asesinados en Taipei, menciona que sus nombres eran Sammo y Hung. Sammo Hung es un conocido actor, director y productor del cine de Hong Kong que también tuvo cierta fama en los Estados Unidos. Él y Michelle Yeoh han protagonizado varias películas juntos.