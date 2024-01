'La sociedad de la nieve': la escena eliminada sobre el sobreviviente que no pudo reunirse con el grupo [VIDEO]

Agustín Lain compartió cómo fue la escena eliminada de "La sociedad de la nieve" donde muere Carlos Valeta. | Fuente: @agus_lainn

En La sociedad de la nieve, el director J.A. Bayona se enfocó no solo en lo que fue la tragedia de los Andes, también le dio una mirada a las personas que no pudieron volver con vida después de esos 72 días.

Uno de ellos fue Carlos Valeta, sin embargo, su historia no fue contada en la película nominada a los Oscar 2024. Si bien no se incluyó cómo fue su muerte, el actor que lo interpretó Agustín Lain, compartió en sus redes sociales el metraje inédito de la escena.

¿Cómo fue la muerte de Carlos Valeta?

La escena eliminada de La sociedad de la nieve mostró a Carlos Valeta caminando de manera inestable por la nieve. El joven tenía 18 años y su historia es, más o menos, un misterio. Cuando el avión se parte en dos, Valeta salió disparado por su parte trasera mientras el resto del fuselaje se deslizaba a gran velocidad ladera abajo hasta su destino final.

A diferencia de los pasajeros que estaban en la parte final del avión, y cuyos cadáveres se encontraron con los restos de la cola en la expedición del día once, Carlos Valeta quedó en medio de la nada.

En medio de la incertidumbre, caos y desorientación, los jóvenes que salieron ilesos del accidente lo vieron a lo lejos y le hicieron señas. A pesar de que avanzó para reunirse con sus compañeros, desapareció en la nieve. Ni Nando Parrado ni Roberto Canessa ni los demás lo volvieron a ver hasta que, cuando hicieron su expedación final, estaba enterrado. Fue un 14 de diciembre, dos meses y un día después del accidente.

Este momento desgarrador iba a ser incluido en La sociedad de la nieve y J.A. Bayona quiso incluir en la película, pero no se pudo, solo se ve que está caminando en la nieve.

Carlos Veleta, interpretado por Agustín Lain, fue invitado al viaje por su amigo Gustavo Zerbino (sobreviviente) con el que estudiaba en la Facultad de Medicina. Murió el 13 de octubre de 1972 con tan solo 18 años.Fuente: Composición

La sociedad de la nieve en los Oscar 2024

El cine español se destacó en el reciente anuncio de las nominaciones para la 96 edición de los premios Oscar, realizado el último martes. La película La sociedad de la nieve, del director Juan Antonio Bayona, fue reconocida con nominaciones en los prestigiosos premios de la Academia de Hollywood.

La cinta relata la asombrosa hazaña de los 16 sobrevivientes del fatídico vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que llevaba a los miembros de un club de rugby hacia Chile, acompañados de seres queridos y cinco tripulantes. El avión se estrelló el 13 de octubre de 1972, en el Glaciar de las Lágrimas, un páramo andino donde las condiciones de vida eran prácticamente inhumanas.

La sociedad de la nieve, que marca la primera nominación de Bayona al codiciado Oscar 2024, se encuentra en competencia por mejor película internacional, junto a destacadas obras como la italiana Io Capitano, la británica The Zone of Interest, la japonesa Perfect Days y la alemana The teachers lounge. Además, aspira al galardón por maquillaje y peluquería.

¿Quiénes fueron los sobrevivientes de la Tragedia de los Andes?

1. José Pedro Jacinto María Algorta Durán de 21 años

2. Roberto Jorge Canessa Urta de 19 años

3. Alfredo Daniel "Pancho" Delgado Salaberri de 25 años

4. Daniel Fernández Strauch de 26 años

5. Roberto Fernando Jorge "Bobby" François Álvarez de 21 años

6. Roy Álex Harley Sánchez de 20 años

7. Álvaro Mangino Schmid de 19 años

8. Carlos Miguel "Carlitos" Páez Rodríguez de 19 años

9. Fernando Seler "Nando" Parrado Dolgay de 23 años

10. Ramón Mario "Moncho" Sabella Barreiro de 21 años

11. Adolfo Luis "Fito" Strauch Urioste de 24 años

12. Eduardo José Strauch Urioste de 25 años

13. Antonio José "Tintín" Vizintín Brandi de 19 años

14. Gustavo Zerbino Stajano de 19 años

Fueron 16 las personas que sobrevivieron luego de que el avión, el Fairchild FH-227D se estrelló con una montaña en la cordillera de los Andes en Mendoza, Argentina. Pese a la búsqueda intensa que se realizó, recién lograron encontrarlos 72 días después del accidente.

En ese tiempo, pasaron de todo y sufrieron sed, hambre, congelamiento e incluso tuvieron que recurrir a la antropofagia (comer carne humana). Actualmente, solo dos de los 16 sobrevivientes no siguen vivos. Ellos son Javier Methol y José Luis Nicolás Inciarte.

