'La hora de la desaparición' en streaming: cuándo y dónde ver la película de terror que conquistó la taquilla en 2025

'La hora de la desaparición' llegó a los cines en agosto y se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla de 2025.
'La hora de la desaparición' llegó a los cines en agosto y se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla de 2025. | Fuente: New Line Cinema
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Dirigida por Zach Cregger y convertida en un fenómeno mundial de taquilla, La hora de la desaparición llega al streaming tras dos meses y medio de su estreno en cines.

Una de las películas de terror más comentadas del año ya tiene fecha para su llegada al streaming. Se trata de La hora de la desaparición (Weapons, en inglés), dirigida por Zach Cregger, que se estrenará en exclusiva en HBO Max a fines de octubre, justo a tiempo para celebrar Halloween.

Esta es la producción más reciente de Cregger, quien se consolidó en el género con Bárbaro (2022) —también disponible en HBO Max— y que ahora regresa con una historia que se ha convertido en una de las grandes sensaciones del cine de 2025, celebrada tanto por la crítica como por el público.

A continuación, te contamos de qué trata La hora de la desaparición...

'La hora de la desaparición' (2025), dirigida por Zach Cregger, estará disponible en HBO Max desde el 24 de octubre.

'La hora de la desaparición' (2025), dirigida por Zach Cregger, estará disponible en HBO Max desde el 24 de octubre. | Fuente: New Line Cinema

¿De qué trata La hora de la desaparición?

La historia sigue el misterioso caso de la desaparición de 17 niños de una misma clase. Una noche, exactamente a las 2:17 a. m., todos los alumnos de la maestra Justine Gandy (Julia Garner) despiertan en sus casas y huyen sin dejar rastro, excepto Alex (Cary Christopher). Desde entonces, la ciudad se ve envuelta en una ola de incertidumbre y miedo mientras intenta descubrir qué o quién está detrás del inquietante suceso.

Julia Garner da vida a Justine Gandy, la maestra marcada por el misterio en 'La hora de la desaparición' (2025).

Julia Garner da vida a Justine Gandy, la maestra marcada por el misterio en 'La hora de la desaparición' (2025). | Fuente: New Line Cinema

¿Quiénes actúan en La hora de la desaparición?

El elenco principal incluye a:

  • Josh Brolin como Archer Graff
  • Julia Garner como Justine Gandy
  • Cary Christopher como Alex Lilly
  • Alden Ehrenreich como Paul Morgan
  • Austin Abrams como James
  • Benedict Wong como Marcus Miller
  • Amy Madigan como Gladys Lilly
  • June Diane Raphael como Donna Morgan
  • Toby Huss como Ed Locke
  • Whitmer Thomas como el Sr. Lilly
  • Callie Schuttera como la Sra. Lilly
  • Clayton Farris como Terry Miller
  • Carrie Gibson como Marge
  • Arya Posey como Lisa Flores
  • Luke Speakman como Matthew Graff
La actriz Amy Madigan interpreta a Gladys Lilly en 'La hora de la desaparición', el nuevo thriller de Zach Cregger.

La actriz Amy Madigan interpreta a Gladys Lilly en 'La hora de la desaparición', el nuevo thriller de Zach Cregger. | Fuente: New Line Cinema

¿Qué dijo la crítica sobre La hora de la desaparición?

La película ha recibido aclamación casi unánime por parte de la crítica especializada. En Rotten Tomatoes, el 93% de las 370 reseñas son positivas. El consenso del sitio afirma: “Zach Cregger teje una historia magistral de misterio aterrador e intriga emocionante en Weapons, un segundo triunfo que consolida su estatus como maestro del terror".

En Metacritic, obtuvo una puntuación de 81/100, basada en 48 críticas, lo que indica “aclamación universal”. Por su parte, el público encuestado por CinemaScore le otorgó una calificación promedio de “A−”, mientras que PostTrak reportó una valoración de 4/5 estrellas, con un 65% de los espectadores afirmando que la recomendarían sin dudar.

En 'La hora de la desaparición' (2025), Austin Abrams interpreta a James, uno de los personajes clave del inquietante relato.

En 'La hora de la desaparición' (2025), Austin Abrams interpreta a James, uno de los personajes clave del inquietante relato. | Fuente: New Line Cinema

​¿Cuándo se estrena La hora de la desaparición en streaming?

La hora de la desaparición llegó a los cines en agosto de 2025. Dos meses y medio después —y tras conquistar la taquilla—, la película se incorpora al catálogo de HBO Max el 24 de octubre, disponible para ver online desde cualquier dispositivo.

Mira el tráiler de La hora de la desaparición a continuación...

