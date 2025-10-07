'Stranger Things 5' estrena nuevos pósters con la pandilla de Hawkins mientras nos acercamos al esperado final

Cada póster condensa el espíritu de la serie: la mezcla perfecta entre la nostalgia ochentera, el suspenso sobrenatural y la amistad inquebrantable que convirtió a Stranger Things en un fenómeno global.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mientras el mundo cuenta los días para el estreno de la temporada final de Stranger Things, Netflix ha decidido avivar la nostalgia con una inesperada sorpresa. Este martes, la plataforma de streaming lanzó una espectacular colección de pósters que hizo vibrar a los fans… pero con un giro curioso: ¡no son de la nueva temporada!

Se trata, en realidad, de una reedición de los afiches promocionales de la segunda temporada, estrenada en 2017, ahora reinterpretados por el artista Butcher Billy. Cada pieza está dedicada a uno de los nueve episodios de aquella entrega y destaca por su estética retro, inspirada en los cómics, el terror y la ciencia ficción de los años setenta y ochenta.

Los nuevos pósters de Stranger Things

“¿Alguien pidió más pósters?”, escribió Netflix junto a las imágenes, que ordenó —a propósito— de manera caótica. La serie de afiches arranca con el episodio seis, El espía, acompañado del mensaje: “¿Y si nos espía también?”, y continúa con La hermana perdida: “Te vi en el cuarto del arcoíris”.

Luego aparecen El portal (“Nunca me di por vencido”), El azotamentes (“Recuerda: Bob Newby, superhéroe”), Will el sabio (“Le gusta fría”), Dulce o truco, bicho raro (“Era como una sombra enorme en el cielo”), Dig Dug (“Ese es el objetivo. Encuentra la X”), Madmax (“¿Quién es Madmax? Quien sea, es mejor”) y, finalmente, El renacuajo (“Qué bueno que te encontré”).

Horas antes, Netflix también había publicado cuatro pósters animados protagonizados por los inseparables Will, Mike, Lucas y Dustin. Las imágenes muestran la evolución de los chicos desde la primera temporada —aquella que nos atrapó en 2016— hasta su inminente despedida, acompañadas por frases icónicas de cada personaje.

El tráiler de 'Stranger Things 5' mostró imágenes sombrías y tensas que anticipan el desenlace más oscuro de toda la serie.Fuente: Netflix

El tráiler de Stranger Things 5

El teaser oficial nos devuelve a Hawkins, donde Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will y Max se enfrentan a un nuevo capítulo del horror. Entre luces parpadeantes y vibraciones del Upside Down, la tensión crece con persecuciones, explosiones y una frase que hiela la sangre: “Te encontré.”

“Todo lo que vivimos nos conectó para siempre”, se escucha, mientras desfilan rostros marcados por el miedo y escenarios ya familiares. En la recta final del tráiler, la voz de Jim Hopper resuena como una advertencia y un llamado: “A donde te lleve la sangre, quiero que pelees por última vez".

'Stranger Things 5' cuenta con Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Charlie Heaton como parte del elenco principal.Fuente: Netflix

¿Cuándo se estrena Stranger Things 5?

La temporada final de Stranger Things se estrenará en tres partes, repitiendo la estrategia que ya funcionó con su entrega anterior. El primer volumen llegará a Netflix el miércoles 26 de noviembre. Un mes después, el jueves 25 de diciembre, se lanzará el segundo. Finalmente, el desenlace —el esperado episodio final— estará disponible el miércoles 31 de diciembre.

Cada estreno estará sincronizado para el mismo horario en Latinoamérica: a las 5 p.m. en la costa oeste de Estados Unidos, 7 p.m. en México, 8 p.m. en Colombia y Perú, y 10 p.m. en Argentina.

Millie Bobby Brown vuelve a interpretar a Once en 'Stranger Things 5', la joven con poderes psíquicos clave en la batalla final.Fuente: Netflix

¿De qué trata Stranger Things 5?

Otoño de 1987. Hawkins continúa devastado tras la apertura de múltiples portales. Once vive oculta mientras el gobierno intensifica su búsqueda. Vecna ha desaparecido, pero su amenaza sigue latente. Con el aniversario de la desaparición de Will acercándose, una nueva oscuridad se cierne sobre el grupo, que deberá unirse una última vez para enfrentar al terror del Upside Down.

Mira el teaser tráiler de Stranger Things 5 a continuación...

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis