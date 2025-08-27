Fenómeno global: 'Las guerreras K-pop' se convierte en la película más vista en la historia de Netflix

Con más de 236 millones de reproducciones, la cinta animada que combina acción, música y fantasía encabeza también los rankings musicales a nivel global.

El K-pop sigue marcando tendencia en el mundo. A dos meses de su estreno en streaming, Las guerreras K-pop (KPop Demon Hunters, en inglés) ha logrado un récord histórico en Netflix: mantenerse durante diez semanas consecutivas en el Top 10 global y posicionarse como la película más vista en la historia de la plataforma. El musical animado lidera tanto el ranking de películas en inglés como en otros idiomas. En el primer caso, superó a títulos como Red Notice (230,9 millones), Carry-On (172,1 millones) y Don’t Look Up (171,4 millones). En el segundo, dejó atrás a Troll (103 millones), Under Paris (102,3 millones) y La sociedad de la nieve (98,5 millones). La cinta debutó en el catálogo el 20 de junio de 2025. “Con 236 millones de vistas, Las guerreras K-pop es oficialmente la película más popular de todos los tiempos en Netflix”, anunció el servicio de streaming este martes en sus redes sociales. El logro fue celebrado por Kevin Woo, recordado exintegrante de U-KISS y parte del elenco de voces del filme.

¿De qué trata Las guerreras K-pop?

La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, tres ídolos del K-pop que, cuando no están llenando estadios, ocultan un gran secreto: son cazadoras de demonios. Su misión es proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales. Ahora, deberán enfrentarse a su mayor desafío: una misteriosa boy band que en realidad está compuesta por demonios disfrazados.

La cinta animada cuenta con las voces de Donald Glover, Maya Erskine, Evan Peters, Sterling K. Brown y Frances Conroy, entre otros talentos.Fuente: Netflix

¿Qué récords ha superado Las guerreras K-pop?

A finales de agosto, Netflix confirmó a través de sus redes sociales que Las guerreras K-pop se había convertido en una de sus películas originales más vista en la historia. Solo esta semana acumuló 236 millones de visualizaciones, manteniéndose en el Top 10 de 93 países y alcanzando el puesto número 1 en 32 de ellos.

Pero su éxito no se limita al streaming. La banda sonora ha conquistado las plataformas musicales más importantes. En Billboard, por ejemplo, el sencillo Golden se ha convertido en la canción número uno del mundo, liderando tanto el Billboard Global 200 como el Global Excl. U.S., y convirtiéndose en la primera canción de un grupo ficticio en lograrlo.

En Spotify, Golden también ocupa el primer lugar tanto en el Daily Top Songs Global como en el Weekly Top Songs Global, mientras que el álbum completo de la película encabeza el Weekly Top Albums Global.

La banda sonora de 'Las guerreras del K-pop' lideró el Billboard Global 200, algo inédito para un grupo ficticio.Fuente: Netflix

¿Dónde ver Las guerreras K-pop?

Las guerreras K-pop está disponible exclusivamente en Netflix desde el 20 de junio de 2025, y todo indica que su éxito recién comienza. Con un fandom en crecimiento, una banda sonora que no deja de romper récords y una historia que combina empoderamiento femenino con fantasía contemporánea, esta película ya se ha posicionado como el fenómeno animado del año.

La cinta animada rompió récords en Netflix al convertirse en la película original más vista de su catálogo.Fuente: Netflix

Mira el tráiler de Las guerreras K-pop a continuación...

