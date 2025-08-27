'Monstruo: la historia de Ed Gein': fecha de estreno, reparto y lo que se sabe sobre serie del asesino serial en Netflix

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Primero fue la historia de Jeffrey Dahmer, después de Los hermanos Menéndez y ahora, Ed Gein. La última temporada de la serie antológica Monster (Monstruo, en español) de Ryan Murphy e Ian Brennan sigue al padrino de todos los asesinos en serie, Ed Gein (interpretado por Charlie Hunnam).

En la década de 1950, Gein rondaba los campos helados de la Wisconsin rural, asesinando y profanando los cuerpos de numerosas mujeres. Sus crímenes inspiraron múltiples películas clásicas de terror, como El silencio de los inocentes, Psicosis y La masacre de Texas.

En los pósteres promocionales que compartió Netflix, cada uno presenta un elemento diferente de la influencia de Gein en la cultura popular. Monstruo: La historia de Ed Gein cuenta cómo un hombre sencillo de Plainfield, Wisconsin, se convirtió en el monstruo más singular de la historia.

¿Cuándo se estrena 'Monster: The Ed Gein Story'?

Monster: The Ed Gein Story llega a Netflix el 3 de octubre.

¿De qué trata 'Monster: The Ed Gein Story'?

En los campos helados de la Wisconsin rural de los años 50, un recluso amable y afable llamado Eddie Gein vivía tranquilamente en una granja en ruinas, escondiendo una casa de horrores tan espantosa que redefiniría la pesadilla estadounidense. Impulsado por el aislamiento, la psicosis y una obsesión devoradora por su madre, los crímenes perversos de Gein dieron origen a un nuevo tipo de monstruo que perseguiría a Hollywood durante décadas.

Desde Psicosis hasta La masacre de Texas y El silencio de los inocentes, el macabro legado de Gein dio origen a monstruos ficticios nacidos a su imagen y encendió una obsesión cultural con los criminales desviados. Ed Gein no solo influyó en un género, sino que se convirtió en el modelo del terror moderno.

¿Quién está en el elenco de 'Monster: The Ed Gein Story'?

El elenco de Monster: The Ed Gein Story incluye:

Charlie Hunnam como Ed Gein

Suzanna Son como Adeline Watkins

Tom Hollander

Laurie Metcalf como Augusta Gein

Vicky Krieps como Ilse Koch

Olivia Williams como Alma Reville

Joey Pollari como Anthony Perkins

Tyler Jacob Moore como el sheriff Schley

Charlie Hall como el ayudante Worden

Will Brill como Tobe Hooper

Mimi Kennedy como la Dra. Mildred Newman

Robin Weigert como Enid Watkins

Lesley Manville como Bernice Worden

¿Quién fue Ed Gein?

Ed Gein fue un asesino y ladrón de tumbas estadounidense cuya macabra historia inspiró a varios personajes de ficción como Norman Bates en Psycho, Leatherface en The Texas Chainsaw Massacre, y Buffalo Bill en The Silence of the Lambs. Nacido en 1906 en La Crosse, Wisconsin, Gein vivió en aislamiento con su madre, quien inculcó en él una visión distorsionada de la moralidad y las mujeres.

Tras la muerte de su madre, Gein comenzó a desenterrar cadáveres de cementerios cercanos para realizar atroces experimentos, fabricando objetos con partes de cuerpos humanos. En 1957, fue arrestado cuando la policía descubrió que había asesinado a dos mujeres locales y había decorado su casa con restos humanos.

Aunque fue declarado mentalmente incompetente para enfrentar un juicio inicialmente, más tarde fue juzgado y declarado culpable de uno de los asesinatos, aunque pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. Su historia y los objetos grotescos que creó dejaron una marca indeleble en la cultura popular, consolidándolo como uno de los criminales más infames de la historia de Estados Unidos.

