"Tiburón llegó para quedarse": Laurent Bouzereau y el documental que revela los secretos de 'Jaws' a 50 años de su estreno

RPP conversó en exclusiva con Laurent Bouzereau, el documentalista detrás de Tiburón: la historia de un clásico, ya disponible en Disney+. Esta es la entrevista.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La imagen de un tiburón acechando las costas de Amity marcó para siempre el verano de 1975.

A medio siglo de su estreno, Tiburón (Jaws, en inglés), la obra maestra de Steven Spielberg, regresa a las pantallas desde otra mirada: la del documentalista Laurent Bouzereau, quien presenta Tiburón: la historia de un clásico (Jaws @ 50: The Definitive Inside Story), una exploración íntima sobre cómo se gestó una de las películas más influyentes de todos los tiempos.

"Cuando pienso en Tiburón, pienso en hogar, en nuevas esperanzas, en inspiración absoluta”, dice Bouzereau en conversación con RPP desde Los Ángeles. “Fue la película que me hizo querer mudarme a Estados Unidos y dedicarme profesionalmente al cine. Le debo mucho. No solo me dio un nuevo hogar, sino también una carrera. Gracias a Tiburón pude conectar con Steven”.

Ese vínculo emocional con la historia y el legado de la cinta guía cada decisión del documental. Producido por Amblin Entertainment, National Geographic y Wendy Benchley (activista y viuda del autor de la novela original, Peter Benchley), Jaws @ 50 recupera el espíritu de una filmación que cambió el rumbo del cine… y la vida de quienes la vivieron de cerca.

Quiero que quienes vean esta película se lleven esa idea: que a pesar de la adversidad, uno no debe rendirse Laurent Bouzereau, documentalista

'Tiburón: la historia de un clásico' incluye fotos inéditas, llamadas originales de producción y videos caseros del rodaje de 'Tiburón'.Fuente: Abby Fligor

Un regreso a Martha’s Vineyard

Uno de los mayores logros de Jaws @ 50 es su impresionante material de archivo: grabaciones caseras del propio Spielberg durante el rodaje, llamadas telefónicas originales de producción y hasta videos de vecinos de Martha’s Vineyard, la isla donde se filmó la película. “Fue increíble ver pedacitos de su vida en esa época... en su oficina, con amigos como Brian De Palma o Martin Scorsese… fue maravilloso”, recuerda el director.

“Creo que es muy distinta a lo que se ha hecho antes sobre Tiburón, y se enfoca en la experiencia humana de hacer la película, no solo en los aspectos técnicos”, explica Bouzereau, quien ha trabajado junto a Spielberg en más de 30 documentales de archivo, incluyendo los de Jurassic Park, E.T., Múnich, Los Fabelman, entre otros.

En 'Tiburón: la historia de un clásico' aparecen figuras como George Lucas, James Cameron, Emily Blunt y el periodista peruano Pepe Ludmir.Fuente: Universal Studios

¿Por qué seguimos hablando de Tiburón?

“Me habría dolido que otra persona hiciera esta película”, confiesa Bouzereau. “Cuando hice el primer documental hace 30 años, investigué todo sin Internet. Iba a los estudios, archivos, almacenes, revisaba rollos de película… De cierta forma, ayudé a preservar parte de la historia de Tiburón. Estamos conectados”.

Aunque han pasado cinco décadas, el documentalista afirma que la película sigue tan vigente como entonces: “Tiburón llegó para quedarse”, asegura. “Tiene una naturaleza atemporal que no puedo explicar del todo, pero creo que se relaciona con el lugar donde se filmó —una isla que no ha cambiado mucho— y con personas locales que aún conservan el mismo espíritu. Steven capturó algo universal, inevitablemente identificable”.

Laurent Bouzereau, director de 'Tiburón: la historia de un clásico', ya ha trabajado en más de 30 documentales junto a Steven Spielberg.Fuente: Universal Studios

Cameron, Lucas, Blunt… y una sorpresa peruana

El documental incluye testimonios de figuras clave del cine, como James Cameron, George Lucas y Emily Blunt, que sorprende al declararse fanática de Tiburón. “Busqué quiénes hablaban sobre Tiburón en internet. Y todo era Emily Blunt. Me dio curiosidad saber qué pensaba. Y fue increíble, súper divertida”, comenta el director.

“Ella tiene una casa en Martha’s Vineyard y ve Tiburón con su esposo todo el tiempo. Así que fue genial incluir a alguien que hace que la gente diga: ‘¿Emily Blunt?’, y luego descubrir que es una fan total y ha encontrado muchísima inspiración en la película”.

Pero quizá el detalle más inesperado es un breve fragmento de una entrevista en blanco y negro entre un joven Steven Spielberg y el periodista peruano Pepe Ludmir, grabada en 1975 durante la promoción de Tiburón. “La encontré en el archivo de Universal. Me encantó esa entrevista y decidí incluirla”, revela Bouzereau.

Según Bouzereau, 'Tiburón: la historia de un clásico' se enfoca en la experiencia humana de hacer 'Tiburón', más allá de lo técnico.Fuente: Edith B Meinfelder

La música como lenguaje del tiburón

El documental también rinde homenaje a la icónica banda sonora de John Williams, ganadora del Óscar en 1976. Para Bouzereau, la música es la voz misma de la criatura.

“Williams le dio una voz musical al tiburón. Si ves la película sin subtítulos, y sin entender el idioma, el único lenguaje que entenderás es el del tiburón… es decir, la música. No se puede subestimar el poder de esa partitura".

El director también recuerda que fue Tiburón la película que convenció a George Lucas de trabajar con Williams en Star Wars, y que aunque Spielberg ya había colaborado con él en The Sugarland Express (1974), fue esta cinta la que consolidó su hermandad creativa.

'Tiburón: la historia de un clásico' celebra el legado de 'Tiburón', a 50 años de su estreno como uno de los clásicos del cine moderno.Fuente: Universal Studios

Una historia sobre no rendirse

Más allá de la nostalgia, Jaws @ 50 es —en palabras de su autor— una historia sobre la persistencia y la fe en lo imposible, un sentimiento que acompañó a Spielberg durante la filmación de Tiburón. “Cada vez que hago un documental, busco un tema unificador. Y esta vez fue claro desde el principio: nunca rendirse”, dice.

“Quiero que quienes vean esta película —tanto quienes conocen el impacto de Tiburón como quienes no— se lleven esa idea: que, a pesar de la adversidad, uno no debe rendirse. Y que se puede encontrar el camino hacia el éxito. Ese, para mí, es el corazón de Steven y de Tiburón”.

Mira el tráiler de Tiburón: la historia de un clásico a continuación...

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis