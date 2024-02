Steven Spielberg: "El 2023 fue un año estupendo y ecléctico para las películas"

El director Steven Spielberg elogió el excepcional año que ha vivido el cine durante el almuerzo de los nominados de la Academia. El evento congregó a estrellas, directores, productores y artistas, antes de la esperada gala de los premios Oscar 2024 el 10 de marzo.



Spielberg, uno de los productores de Maestro, compartió su opinión sobre el excepcional año: "Fue un año estupendo y ecléctico para las películas. En mi opinión, fue uno de los mejores años en términos de alta calidad de la última década", dijo a AFP.



Además, elogió la producción de Bradley Cooper, que cuenta con siete nominaciones a los premios Oscar, incluida la categoría de mejor película. "Es un triunfo de Bradley", afirmó sobre el filme que retrata la vida del compositor Leonard Bernstein.

Margot Robbie y Greta Gerwig reciben ovaciones

A pesar de no haber sido nominadas como mejor actriz y mejor directora por Barbie, lo cual desató la ira en las redes sociales, Margot Robbie y Greta Gerwig asistieron a la ceremonia debido a sus nominaciones en las categorías de producción y guion adaptado.



Gerwig recibió una ovación estruendosa, posiblemente la más destacada del día, cuando se anunció su nominación al mejor guion adaptado, mientras que Robbie, luciendo un traje rosa, acaparó todas las miradas en la foto grupal.

Unos Oscar globales

Aunque técnicamente no está nominado, uno de los actores más aclamados durante el almuerzo fue Messi, el adorable y leal border collie que protagoniza la producción francesa Anatomy of a Fall, que compite por la estatuilla a la mejor película.



La presidenta de la Academia, Janet Yang, elogió "un año increíble para el cine" y resaltó la composición diversa y "global" de los nominados al Oscar 2024, seleccionados por miembros provenientes de 93 países.

¿Quiénes compiten a mejor película?

El 23 de enero, la Academia anunció a los nominados al Oscar 2024. En la categoría de mejor película compiten Oppenheimer, Poor Things, Barbie, Killers of the Flower Moon, American Fiction, Anatomy of a Fall, Maestro, Past Lives, The Holdovers y The Zone of Interest.



La entrega de los premios está programada para el 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, en una noche donde Oppenheimer, de Christopher Nolan, y Poor Things, de Yorgos Lanthimos, son las favoritas, con 13 y 11 menciones, respectivamente.

