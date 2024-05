Susan Backlinie, protagonista de la escena más temida de 'Tiburón', falleció a los 77 Años

La actriz estadounidense Susan Backlinie, famosa por su papel como Chrissie Watkins en Tiburón (Jaws), el clásico de Steven Spielberg, falleció el último sábado en su hogar en California, según confirmaron medios internacionales. Tenía 77 años.



Sean Clark, propietario de Convention All Stars, confirmó a Variety que Backlinie falleció el 11 de mayo a causa de un ataque al corazón. La actriz era una de las clientas de la empresa. Harvey Swindall, esposo de Backlinie, compartió con TMZ que Susan era la persona "más increíble" que había conocido y que la extrañaría profundamente.

¿Qué papel tuvo Susan Backlinie en Tiburón?

Backlinie protagonizó la icónica escena de apertura de la película de 1975, donde su personaje es arrastrado a su trágico destino por un tiburón. La actriz se especializaba en trabajo de natación como doble de riesgo.



Según informó The Daily Jaws, para lograr el efecto de la escena, Backlinie fue atada a una línea anclada en el fondo del océano, sin saber cuándo sería sumergida inicialmente, para obtener una reacción más auténtica.



En una entrevista con The Post en 2017, Backlinie recordó las instrucciones de Spielberg antes de las grabaciones: "Cuando termine tu escena, quiero que todos estén debajo de los asientos con pop-corn y chicle". Según ella, lograron ese efecto.

¿Quién fue Susan Backlinie?

Nacida el 1 de septiembre de 1946, Susan Backlinie fue más que una actriz y doble de acción. También se desempeñó como entrenadora de animales. Después de su retiro de la actuación, trabajó como contadora informática en Ventura, California.



Desde temprana edad, Backlinie mostró su pasión por la natación, nadando millas frente a la costa de West Palm Beach, Florida. En la escuela secundaria, fue animadora y campeona estatal de natación estilo libre.



Además de su papel en Tiburón, Backlinie dejó su marca en otras películas, incluyendo The Great Muppet Caper (1981) dirigida por Jim Henson, y 1941 (1979) de Steven Spielberg. También participó en series de televisión como The Quest, Quark y The Fall Guy.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis