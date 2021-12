Aron Hernández, Andrew Bargsted y Bernabé Madrigal en los roles de Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia, respectivamente. | Fuente: Movistar Play

Movistar Play publicó un avance de "Los Prisioneros", la nueva serie que contará la historia de la banda chilena que marcó un hito musical en Latinoamérica, principalmente en la década de los 80. La fecha de estreno está programada para el próximo 15 de enero.

La producción audiovisual tendrá como protagonistas a Aron Hernández, Andrew Bargsted y Diego Bernabé quienes interpretarán a Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia, respectivamente.

La trama de la serie no se centrará en el origen de la agrupación, sino que se situará en el año 1985, cuando la banda estaba a punto de crear sus canciones más icónicas, como Nunca quedas mal con nadie, Sexo, entre otros hits.

Serán ocho episodios de 30 minutos cada uno donde también se incluirá su recordada presentación en el programa Sábado Gigante en 1985, la grabación del videoclip de Sudamerican Rockers, así como su internacionalización que los llevó a presentarse en Perú y Colombia.



LOS REALIZADORES

"Los Prisioneros", fue producida por la peruana Joanna Lombardi y dirigida por el también peruano Salvador del Solar y el colombiano Carlos Moreno.

El proyecto se realizó antes de las protestas estudiantiles en Chile, escenario donde las letras de El baile de los que sobran volvieron a sonar a todo volumen. Al ver cómo ese tema volvía a cobrar relevancia, Joanna Lombardi se mostró impresionada.

"Siempre me sorprende, con el pasar de los años, cómo siguen sonando. Cómo sus letras siguen siendo tan relevantes", sostuvo a RPP Noticias.

UN HISTÓRICO CONCIERTO

El pasado 30 de noviembre, los fanáticos de Los Prisioneros trajeron a la memoria uno de los eventos más apoteósicos de la agrupación chilena. Se cumplieron 20 años desde que Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia volvieron a juntarse para realizar dos históricas presentaciones en el Estadio Nacional de Chile. La banda logró reunir a 135 mil personas y brindaron shows de casi tres horas de canciones.

