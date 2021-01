Previo a estreno en Disney+, confirman que "Loki" tendrá segunda temporada. | Fuente: Disney+

“Loki” será una de las apuestas claves de Disney+ para el 2021, un año más brillante para Marvel Studios tras una pandemia que impidió ver sus estrenos por el cierre de los cines. Antes de su lanzamiento el próximo mayo, se ha revelado que la compañía está trabajando en la segunda temporada.

El actor Tom Hiddleston dará vida nuevamente a Loki, el antagonista de “Thor”, para una producción televisiva original de Disney+. Con Michael Waldron a cargo del guion, la serie se centra en los eventos posteriores a “Avengers: Endgame” y contará con la participación de nuevos personajes.

Según reporta Deadline, no solo se estrenará una sola entrega, sino que hay planes para continuar la historia del Dios de la travesura. Además de trabajar en un futuro filme de “Star Wars”, Waldron regresaría a escribir para los nuevos episodios de la ficción de Marvel.

Disney no ha confirmado la reciente información del medio especializado, pero no sería una total sorpresa tras la renovación de otro éxito como “The Mandalorian” por una tercera temporada. Y con “WandaVision”, se abrirá una puerta que nunca antes se había contemplado en Marvel Studios: expandir su narrativa en la pantalla chica.

MARVEL EN EL STREAMING

El gran salto de Marvel del cine a la televisión se verá por fin el 15 de enero, fecha en la que estrenará “WandaVision”. La serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany se centrará en la relación de Scarlet Witch y Vision, aunque este último habría perdido la vida en “Avengers: Infinity War”.

Encerrada en su propio mundo de ilusión, Wanda Maximoff se recluirá en lo irreal para aislarse del dolor de duelo por perder a su pareja. Según había contado Olsen a finales del 2020, la serie estará muy relacionada a los temas de salud y será una gran oportunidad de la superheroína para destacar más allá de su contribución al equipo.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.