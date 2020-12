Disney+ y Marvel presentan el primer adelanto de "Loki". | Fuente: Captura de pantalla | Marvel

Por el Disney Investor Day 2020, donde la plataforma suelta contenido durante cuatro horas seguidas, Marvel ha lanzado el primer adelanto de lo que será “Loki”, la serie del Universo Cinematográfico.

En el clip vemos como Tom Hiddleston se pone nuevamente en la piel del “Dios del engaño” y también se confirmó la participación de Owen Wilson, conocido actor cómico. Cabe resaltar que la historia se ubicará después de “Avengers: Endgame”, por lo que el hermano de Thor tiene el Teseracto en su poder.

Asimismo, la complejidad de los saltos temporales en dicha cinta podría ser brevemente explorada en la historia de "Loki", sin duda, hubo más de un espectador que confundió los tiempos y la continuidad en cada universo.

Por primera vez, la serie también podría presentar a Lady Loki: en los cómics Loki se convierte en mujer durante una temporada. En las imágenes filtradas se puede ver a una mujer con un traje parecido al del medio hermano de Thor. La actriz que coprotagonizaría la serie junto a Hiddleston sería Sophia Di Martino.

Se espera que “Loki” se vincule directamente con Doctor Strange in the Multiverse of Madness de 2022. Esta es el tercer proyecto de la Casa de las Ideas que se estrenará en Disney+ a inicios del próximo año.

Otras series que se están desarrolllando para la plataforma Disney+ a partir de los personajes de Avengers son "WandaVision" (protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany), además de "Falcon and the Winter Soldier" (encabezada por Anthony Mackie y Sebastian Stan).

