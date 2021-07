Miss Minutes, uno de los personajes de "Loki", podría tener su historia en solitario. | Fuente: Marvel Studios

“Loki” llegó a su fin, pero está confirmado que la historia continuará con una segunda temporada en el futuro. Con el actor británico Tom Hiddleston de vuelta en el rol del villano de Marvel, queda claro que también veremos otra vez a otros personajes secundarios de la ficción televisiva… ¿será posible el regreso de la temible Miss Minutes?

En el último episodio, Miss Minutes (con la voz de Tara Strong) provocó un buen susto a los espectadores en la escena inicial. Cuando Sylvie y Loki llegaron a la mansión de Aquel que permanece (Kang, el Conquistador), el reloj animado los recibió con una aparición terrorífica, aunque después no la volvimos a ver.

En una conversación con The Hollywood Reporter, se le consultó a la directora Kate Herron si estaría interesada en hacer una película del género slasher –un tipo de terror– protagonizada por Miss Minutes. Al respecto, la cineasta se mostró encantada en volver a trabajar con el personaje de “Loki”.

¿Miss Minutes podría tener una historia más allá de "Loki"? | Fuente: Marvel Studios

“¡Me encantaría! Ese sería realmente mi sueño”, respondió. Por lo que, aunque no está confirmado que nos encontremos nuevamente con el reloj caricatura, no sería tan extraño que sea en una nueva situación terrorífica en Marvel. Y tal vez no sea mala idea para el propio futuro de la serie de Disney+.

Una escena eliminada de Miss Minutes

Kate Herron, quien confirmó que no volverá a dirigir la segunda entrega de “Loki”, habló con el sitio web oficial de Marvel acerca de una escena eliminada de Miss Minutes. Esta se centraba en el sexto capítulo, en el que luchaba contra el Dios de la mentira y Sylvie, y mostraba su faceta más malvada, pero no sobrevivió el corte final.

La temporada completa de “Loki”, tercera serie de Marvel Studios, está disponible desde el pasado 14 de julio en la plataforma Disney+.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

