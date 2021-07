Todo lo que conocemos sobre Miss Minutes, el reloj caricatura de "Loki". | Fuente: Marvel Studios | Fotógrafo: Marvel Studios

“Loki” llega a su fin el próximo 14 de julio en la plataforma Disney+, pero aún faltan muchos misterios por resolver en su sexto capítulo de la temporada. Uno de los más intrigantes es la presencia de Miss Minutes, un extraño reloj caricatura de género femenino que apareció desde el inicio de la serie de Marvel, y aún da qué hablar entre los espectadores.

¿Quién es Miss Minutes?

Miss Minutes es una inteligencia artificial que apareció en el primer episodio de “Loki”, inicialmente en un video explicativo transmitido por una de las pantallas de la Time Variance Authority (TVA), donde el protagonista es retenido por haber atentado contra el orden temporal y convertirse en una variante.

Inicialmente, ella cuenta –a Loki y al televidente– cómo se origina esta organización, habla acerca de los Guardianes del tiempo y detalla cómo se crea la sagrada línea del tiempo. Más adelante, vuelve para asesorar al Dios del engaño en su entrenamiento para trabajar en conjunto con la TVA.

En el quinto episodio de la serie de Marvel, la jueza Ravonna Renslayer solicita la ayuda de Miss Minutes para mirar en los orígenes de la TVA al ser amenazada por Sylvie. Mientras revisada los archivos, con una expresión muy nerviosa, ella le pide que se detenga para observar la sección de “El Vacío”, que nunca llegó a ser encontrado entre los escritos.

La voz de Miss Minutes

Detrás de la voz de Miss Minutes se encuentra la actriz Tara Strong, recordada por sus roles en “Las chicas superpoderosas”, “Ben 10”, “Los jóvenes titanes”, “Rugrats”, “Los padrinos mágicos”, “My Little Pony: La magia de la amistad”, entre otras producciones animadas de renombre.

“Lo hermoso de este personaje es que no sabes realmente quién es, de dónde es, cuál es su historia de origen, qué tan sensible es, si tiene importancia en esta aventura y cuáles son sus intenciones, si alguna”, indicó la artista canadiense en una entrevista con The Hollywood Reporter difundida unas semanas atrás.

Aunque Miss Minutes tiene una apariencia tierna y amable, muchas teorías acerca del final de “Loki” apuntan a que sería ella en realidad quien está detrás de la TVA y no los Guardianes del tiempo. A propósito del estreno del sexto episodio, Tara Strong compartió un clip en sus redes sociales para invitar a sus seguidores a verlo… ¿será ella la gran villana?

“Loki”, protagonizada por Tom Hiddleston, es la tercera serie de Marvel en salir a la luz después del éxito que obtuvieron “WandaVision” y “The Falcon and The Winter Soldier”. El final de temporada de la nueva producción televisiva estará disponible desde el miércoles 14 de julio a través de Disney+.

