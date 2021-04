"The Falcon and The Winter Soldier" estrena su final de temporada el próximo 23 de abril. | Fuente: Marvel Studios

“The Falcon and The Winter Soldier” estrenará su sexto y último episodio el viernes 23 de abril a través de la plataforma digital Disney+. A puertas del final de temporada, analizamos cuáles son las preguntas que debería resolver la popular serie de Marvel Studios en su próximo capítulo.

Un posible futuro para John Walker

Hacia la conclusión de la ficción televisiva, John Walker (Wyatt Russell) se ha convertido en el posible antagonista que dará batalla a Falcon y el Soldado de invierno, después de defraudar a Estados Unidos con una terrible mancha en el legado del Capitán América: asesinó a uno de los Flag-Smashers usando la fuerza del suero de superdoldado.

En las historietas de Marvel, el militar deja atrás el título de Capitán América para convertirse en U.S. Agent, quien luce una estética similar al mayor símbolo de EE.UU. En busca de una redención en el camino patriótico, trabaja junto a los Avengers y otros equipos para misiones de superhéroes. ¿Podría suceder algo similar “The Falcon and The Winter Soldier”?

¿Qué pasó con Steve Rogers?

Previo al estreno de la serie “The Falcon and The Winter Soldier”, Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, había tanteado en una entrevista con Empire la posibilidad de conocer qué sucedió con Steve Rogers (Chris Evans) tras su regreso final en “Avengers: Endgame”, donde se le ve anciano y cede su escudo a Sam Wilson (Anthony Mackie). No reveló demasiado al respecto, pero es una interrogante mayor.

Falcon y los Avengers

Con Sam Wilson como el nuevo Capitán América se prevé un efecto positivo para muchos fans en el mundo, sobre todo por la representación afroamericana en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). ¿Será posible que también tome el lugar de Steve en los Avengers? Se sabe que tres de los miembros originales no volverán, así que se necesitarán nuevos liderazgos.

Stick around for the end credits ✨ Marvel Studios' The Falcon and The Winter Soldier is now streaming episode five on @DisneyPlus. #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/RpaFLwoYHW — The Falcon and The Winter Soldier (@falconandwinter) April 18, 2021

¿Bucky Barnes morirá o podría rehacer su vida?

Sebastian Stan ha compartido recientemente cómo se imagina el final de Bucky Barnes, pero nada está claro sobre si se mantendrá como un personaje regular ante la posibilidad de una segunda temporada. A pesar de ello, la serie ya ha mostrado la solitaria vida del Soldado de invierno, un hombre viejo atrapado en un cuerpo joven. Tal vez, solo esté esperando su muerte o, por otro lado, hacer una nueva vida y dejar ir el horrible pasado.

Flag-Smasher, el movimiento creado por Karli

La antagonista principal de “The Falcon and The Winter Soldier” es una joven líder anarquista conocida como Karli Morgenthau (Erin Kellyman), quien también utilizó el suero de supersoldado para fortalecerse. Si bien ella podría ser derrotada, detrás de esta queda la creación de un fuerte movimiento por traer de vuelta el mundo que tenían antes del Blip. ¿Podría mantenerse en el UCM?

