Una de las cintas más esperadas en los fanáticos de Marvel, además de la "Spider-Man 3" y "Eternals", es "Thor: Love and Thunder", cuarta entrega individual de uno de los personajes más míticos de esta editorial.

En las últimas semanas se confirmó, de parte de la prensa norteamericana, la incorporación de Russell Crowe al reparto de "Thor: Love and Thunder". Ahora, este jueves el mismo actor ha confirmado cuál es su papel en esta cinta de la 'Casa de las ideas'.

"Voy a llegar en mi bicicleta, voy a montar un poco en dirección a Disney FOX Studios alrededor de las 9:15 de la mañana. ¡Voy a ser Zeus! Va a ser para la cinta de Thor. Va a ser mi último día y lo voy a disfrutar", sostuvo Russell Crowe al podcast JOY Breakfast with The Murphys. Todo para la película "Thor: Love and Thunder".

Con estas declaraciones, el actor no solo confirma su participación, sino que también da cuenta que ya terminó su parte en las grabaciones.

Hay que tener en cuenta que el artista neozelandés también ha tenido un papel en DC. Fue Jor-El, padre de Clark Kent en la cinta "Man of Steel" dirigida por el cineasta Zack Snyder.

En "Thor: Love and Thunder" también están confirmadas las presencias de Chris Hemsworth, Christian Bale, Chris Pratt, Natalie Portman, Matt Damon, Melissa McCarthy y Karen Gillan.

La cinta es dirigida por Taika Waititi y tiene un estreno previsto para el 6 de mayo del año 2022 en Estados Unidos.

