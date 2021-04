"The Falcon and The Winter Soldier": Mira el avance del quinto capítulo de la serie de Marvel. | Fuente: Marvel

Marvel lanzó un adelanto del capítulo 5 de “The Falcon and The Winter Soldier”, que se estrenará este viernes 16 de abril por Disney Plus. De acuerdo con Malcolm Spellman, creador y guionista de la serie, este episodio podría tener muchas sorpresas.

“Hay personajes en la serie muy terrenales que me gustaría ver emparejado con un superhéroe capaz de cambiar el mundo, como Thor o alguien así”, dijo en una entrevista con ComicBook dando a entender que aparecería un personaje de este Universo Cinematográfico haciendo un cameo.

Si bien se estuvo especulando que sería Chris Evans, Spellman reveló que es "muy difícil" que esté en “The Falcon and The Winter Soldier”, así que pidió a los fans que no se hagan muchas esperanzas. Para seguir dejando con intriga, Disney Plus publicó este avance para saber qué nos espera en la serie de Marvel que llegará a su fin el próximo viernes 23 de abril.

¿Qué vimos en el capítulo anterior?

John Walker, Sam Wilson, Bucky Barnes, Karli Morgenthau y el resto de jóvenes con habilidades se enfrentan en una lucha que acaba con la muerte de Lemar. El side-kick del Capitán América lo salvó de un ataque de la Flag-Smasher, pero no sobrevivió al duro golpe. Fallece y eso desata la furia del soldado estadounidense.

Cuando todos los anarquistas escapan de la escena, va detrás de ellos y solo logra capturar a uno. El resultado es lamentable cuando le increpa por el paradero de Karli, ya que lo golpea una y otra vez. La última imagen que vemos de John Walker es cargando el ensangrentado escudo de Capitán América… Poco a poco, va destruyendo el legado de Steve Rogers.

“The Falcon and The Winter Soldier” estrenará su quinto capítulo este viernes 16 de abril en la plataforma Disney+.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“La Odisea” es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que inician la literatura universal.