Lazan escena completa del Barón Zemo bailando en "The Falcon and The Winter Soldier". | Fuente: Marvel Studios

“The Falcon and The Winter Soldier” estrenó un material inédito que fue muy reclamado por los fans: la escena completa de Zemo bailando. A través de las redes sociales, Marvel Studios publicó el metraje donde se ve al actor Daniel Brühl moverse al ritmo de la música en una discoteca, ya que el tercer episodio había mostrado solo unos segundos de su gran momento.

En los últimos días, los fanáticos de Marvel clamaron en internet por el “Zemo Cut”, al mismo estilo que lo hicieron –aunque seriamente– los aficionados de DC Comics por el “Snyder Cut”, la versión de “Liga de la Justicia” del director Zack Snyder. Al parecer, a los primeros les tomó menos tiempo para obtener lo que querían…

Así es como se pudo apreciar al Barón Zemo disfrutando en una fiesta con distintos pasos de baile, mientras se deja llevar por la música y la gente a su alrededor. Los movimientos de Daniel Brühl se viralizaron por medio de plataformas como Twitter y TikTok por ser una faceta nunca antes vista del personaje.

El canal oficial de Marvel Entertainment en YouTube también compartió un clip de una hora de duración de Zemo bailando en la serie “The Falcon and The Winter Soldier”. Por otro lado, se sabe que hay más filmaciones aún no reveladas que podrían colarse en el detrás de cámaras hacia el final de la temporada.

¿Por qué regresó Zemo?

El capítulo pasado de “The Falcon and The Winter Soldier” trajo de vuelta a rostros del pasado: Zemo, Sharon Carter y Ayo. En el caso del antagonista de “Capitán América y el Soldado de Invierno” se trata de una estrategia de Sam Wilson y Bucky Barnes para recibir su ayuda y encontrar a Karli Morgenthau.

Aunque el villano parece más amigable esta vez, no se descarta que pueda traicionar a los protagonistas una vez que se haya librado por completo de ellos y pueda escapar de la justicia. Mientras tanto, seguirá ayudándolos a buscar a la líder de los Flag-Smasher y con un precio sobre su cabeza por estar prófugo.

“The Falcon and The Winter Soldier” estrena su cuarto episodio el viernes 9 de abril en Disney+.

