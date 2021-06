¿Qué dijo Anthony Mackie ante la posibilidad de un romance entre Sam Wilson y Bucky Barnes? | Fuente: ©Marvel Studios 2021. All Rights Reserved. | Fotógrafo: Marvel Studios

La diversidad ha llegado lento a Marvel, pero ha logrado abrirse un camino más grande en los últimos años. Una de las pruebas de ello es el legado de Capitán América, título que ahora lleva el afroamericano Sam Wilson (Anthony Mackie). A raíz de ello, se crean más conversaciones sobre la necesidad de ver representadas a diferentes comunidades en pantalla.

A pesar de que existen personajes LGBTQ en los cómics de la “Casa de las Ideas”, muy pocos de ellos han logrado ser vistos en adaptaciones para la televisión o el cine. De hecho, en cuanto a películas, no hay ninguno, pero hay planes de incluirlos en las futuras producciones de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

¿Hay alguna relación homosexual en “The Falcon and The Winter Soldier”? Canónicamente, no. Pero los espectadores consideran que hubo una química muy romántica entre Sam Wilson y Bucky Barnes, algo por lo que Anthony Mackie ha sido cuestionado en una reciente entrevista con la revista Variety.

“Tantas cosas son retorcidas y complicadas. Hay tantas cosas a las que las personas se aferran con sus propios medios para volverse relevantes y racionales. La idea de que dos chicos sean amigos y se amen en el 2021 es un problema debido a la explotación de la homosexualidad”, indicó el protagonista de la serie de Disney+.

Y agregó que, si bien considera que eso sería muy maravilloso, no es el caso de Falcon y el Soldado de invierno: “Solía ​​ser que los chicos podían ser amigos, podíamos pasar el rato y era genial. Ya no puedes hacer eso, porque algo tan puro y hermoso como la homosexualidad ha sido explotada por personas que están tratando de racionalizarse a sí mismas”.

Anthony Mackie: “No hay nada más masculino que volar”

En esa misma línea, Anthony Mackie sostuvo que la masculinidad de su personaje en “The Falcon and The Winter Soldier” tiene mucho que ver con romper estereotipos de lo que se espera de un superhéroe. Es por esa razón que también se niega a considerar que Falcon tenga que ser relacionado necesariamente a la comunidad LGBTQ+.

“No hay nada más masculino que ser un superhéroe y volar y golpear a la gente”, admitió la estrella de Marvel. “Pero no hay nada más sensible que tener conversaciones emocionales y una amistad de espíritu afín con alguien que te importa y amas”, agregó sobre la relación de Sam y Bucky.

