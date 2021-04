Anthony Mackie se convirtió en el nuevo Capitán América. | Fuente: Marvel Studios

Anthony Mackie no tiene idea sobre “Capitán América 4”… Y básicamente, sabe tanto o menos que los fanáticos de Marvel. En una reciente entrevista, el actor del nuevo Capitán América confesó que se enteró de la noticia por un joven que lo atendió en una tienda mientras iba por algo de comer.

“El tipo de caja llamado Dwayne dice, 'Oye, hombre. ¿Es esto real?’ [sostienendo su teléfono celular]. Y yo dije: 'No he escuchado nada'. Eso es lo que me encanta de trabajar para Marvel. Te llaman, dicen: 'Ven a Los Ángeles, queremos contarte lo que está pasando'. Entonces, estoy emocionado de ver qué pasa, pero no he escuchado nada”, dijo a Entertainment Weekly.

Aunque la secuela de “Capitán América” evidentemente sería protagonizada Anthony Mackie, la estrella desconoce cómo será esta continuación para Sam Wilson en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y bromea al respecto: “Lo que sería realmente malo es que la película comience y yo salga volando por los aires”.

¿Segunda temporada o película?

En el final de temporada de “The Falcon and The Winter Soldier” vemos a Sam portar el escudo y asumir el legado de su viejo amigo Steve Rogers. Es así que los créditos del episodio culminaron con un gran cambio para Falcon, porque ya no lleva ese nombre y el título ahora es “Capitán América y el Soldado de invierno”.

Por su parte, Anthony Mackie asegura no haber “escuchado nada sobre la temporada 2” de la ficción televisiva estrenada en Disney+. “Siempre es genial trabajar con Sebastian [Stan]. Y Kari [Skogland], nuestra directora, fue increíble. Sería increíblemente divertido hacerlo”, añade para EW.

Los reportes más recientes apuntaron que “Capitán América 4” sería el filme en el que la estrella pueda retomar su rol de ‘Capi’ y también una manera de traer de vuelta al oscuro John Walker (Wyatt Russell), ahora conocido como U.S. Agent. Por el momento, no se tiene claro si contará con el regreso de Chris Evans, quien interpretó a Steve Rogers en las películas.

