Wyatt Russell da vida al nuevo Capitán América (John Walker) en "The Falcon and The Winter Soldier". | Fuente: Marvel Studios

Al parecer, nadie quiere ver al nuevo Capitán América… Desde su aparición en el primer episodio de “The Falcon and The Winter Soldier”, serie original de Disney+, el soldado John Walker ha sido centro de críticas en las redes sociales por la fidelidad que guardan muchos espectadores a Steve Rogers, interpretado por Chris Evans.

Wyatt Russell, quien da vida a la nueva versión del ‘Cap’, admite que ha leído un par de cosas que se difunden en el internet como, por ejemplo, que fue comparado con el anciano protagonista de la película animada “Up: Una aventura de altura”, de Pixar. Eso le causó gracia y se siente halagado del efecto que genera el personaje.

“No tengo redes sociales, pero me han llegado algunas cosas por parte de mis amigos que eran demasiado buenas para no compartirlas. La mejor es la que me compara con el hombre de ‘Up’ con un casco. Es increíble. Quien haya hecho eso se merece un premio”, comentó el actor de “The Falcon and The Winter Soldier” en conversación con Variety.

Y agrega que está preparado para recibir más de un comentario negativo frente a la indignación que causa al ser el reemplazo del Capitán América: “Es halagador. Es como que odian al personaje. ¡Lo odian! Es divertido ser el saco de golpes de Marvel durante un tiempo”.

¿John Walker es tan solo una copia?

“En el mundo de John, él admira mucho a Steve Rogers y quiere convertirse en él”, sostiene la estrella estadounidense Wyatt Russell sobre la incursión de John Walker en un rol de superhéroe patriótico y no más de un soldado. Lamentablemente, Falcon y el Soldado de Invierno desconfían de sus intenciones.

“Cuando estás viéndolo comportarse así, ¿es el John de verdad? ¿O es John intentando ser otra persona?”, reflexiona frente a lo que se ha visto en los tres primeros episodios. “Creo que lo que vemos es a John intentando luchar con las dudas de cómo ser el mismo, pero a la vez ser un producto del Gobierno estadounidense”.

“Es la única empresa para la que ha trabajado y ha trabajado muy bien, pero siempre lo ha hecho de forma clandestina, sacando el trabajo adelante, pero sin que nadie sepa muy bien cómo lo ha hecho. Y ahora es como: ‘Soy el Capitán América, y la forma en la que hago mi trabajo no es exactamente la misma’”, concluye Wyatt Russell.

“The Falcon and The Winter Soldier” estrena su cuarto episodio el próximo viernes 9 de abril desde la plataforma Disney+.

